Движение вверх: Волгоградстат зафиксировал новые цены на продукты





В Волгоградской области за прошедшую неделю больше всего подорожали овощи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, рост стоимости лука, моркови, картофеля, свежих огурцов и помидоров составил от 1% до 5%. При этом яйца, цены на которую повышались около двух месяцев подряд, подешевели на 1,3% - до 74,17 рублей за десяток. Одновременно понизилась и стоимость сахара – на 0,4% (47,06 рублей за кг).

В то же время стоимость растительного масла снова выросла – на 0,5% и достигла 121,69 рублей за кг. Также подорожало молоко: пастеризованное – на 1,82% (57,09 рублей за литр) и стерилизованное – на 2,27% (70,30 рублей за литр).



