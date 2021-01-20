Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества

Экономика 20.01.2021 12:04
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20.01.2021 12:04
Банк «Открытие» запустил зонтичный комплекс превентивного мониторинга для выявления мошеннических схем, который позволяет централизованно контролировать более 15 систем банка. Это дает возможность банку создавать комплексные критерии выявления подозрительных транзакций и быстрее реагировать на изменения мошеннических схем, делая таким образом защиту средств клиентов более надежной.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, зонтичный комплекс на базе антифрод-системы Nice Actimize позволит экспертам банка «Открытие» выявлять фрод (мошенничество) в системах дистанционного банковского обслуживания, фрод с платежными картами, а также обеспечивать соблюдение требований регулятора. Кроме того, реализация проекта позволила вывести из эксплуатации устаревшие системы, снизить стоимость сопровождения и повысить скорость обновлений и развития антифрод-системы.
«Впервые в России зонтичный антифрод-комплекс внедрялся параллельно с масштабной интеграцией ИТ-ландшафтов при объединении 9 банков. Проект был реализован в сжатые сроки и в условиях ограниченных ресурсов, – сообщил вице-президент, заместитель директора департамента ИТ-развития банка «Открытие» Дмитрий Первухин. – Сейчас цели проекта достигнуты, уже сформирован перечень задач развития системы на 2021 год».
Как отмечает директор департамента Информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев, работа с антифрод-решением для экспертов банка стала более гибкой. В частности, появились настраиваемые логика обработки данных, политики и правила выявления подозрительной активности/транзакций и принятия решений. Также в распоряжении бизнес-пользователей теперь есть единая среда расследования и база кейсов.
В единой среде нового комплекса доступна работа с оповещениями, ведение дел, поддержка проведения расследований, конфигурирование и настройка оповещений, дел, процессов ведения расследований, отчетности. Также в этой среде реализуется маршрутизация оповещений, их привязка к соответствующим бизнес-подразделениям, сотрудникам или группам, передача между пользователями, группами и подразделениями в ходе расследования. Доступны функции получения оповещений из внешних систем и незамедлительного оповещения клиента о подозрительной транзакции.
В основе зонтичного комплекса – лидирующая в мире антифрод-система Nice Actimize, выбранная банком в ходе открытого конкурса. Во внедрении принимала участие компания DIS Group, которая представляет Nice Actimize на российском рынке. По словам генерального директора DIS Group Павла Лихницкого, Nice Actimize предлагает своим клиентам не только инновационную антифрод-систему, но и многолетний опыт и глубокую экспертизу в сфере борьбы с финансовым мошенничеством. «Платформу легко адаптировать под широкие нужды компании в области борьбы с финансовыми мошенничествами, и проект в банке «Открытие» – прекрасный пример этого», - отметил Павел Лихницкий.
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