Происшествия

В Волгограде виновника тройного ДТП нашли мертвым в машине

Происшествия 14.01.2021 10:22
0
14.01.2021 10:22


Водитель иномарки, которая столкнулась в двумя автомобилями в Тракторозаводском районе Волгограда, скончался за рулем. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №26 по ул. Дзержинского. По предварительной информации, 40-летний водитель, управляя "Hyundai Verna", совершил наезд на автомашину "Daewoo Nexia" под управлением 34-летнего водителя, которая была припаркована возле вышеуказанного дома. После столкновения автомашину "Daewoo" отбросило в сторону, в результате чего произошел наезд на автомашину "Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель автомашины "Hyundai Verna" скончался, причина смерти устанавливается. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Происшествия
14.01.2021 10:42
Происшествия 14.01.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2021 12:35
Происшествия 13.01.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2021 11:00
Происшествия 13.01.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2021 10:36
Происшествия 13.01.2021 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2021 10:26
Происшествия 12.01.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2021 19:22
Происшествия 11.01.2021 19:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2021 11:30
Происшествия 11.01.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2021 10:09
Происшествия 11.01.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.01.2021 10:24
Происшествия 10.01.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.01.2021 10:10
Происшествия 10.01.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.01.2021 09:47
Происшествия 10.01.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2021 21:17
Происшествия 09.01.2021 21:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2021 10:15
Происшествия 09.01.2021 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2021 10:09
Происшествия 09.01.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.01.2021 10:43
Происшествия 08.01.2021 10:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:58
Сидеть до конца жизни: в Волгограде вынесли суровый приговор убийце полицейскогоСмотреть фотографии
14:52
Это чудо: неизвестный волшебник закрыл сбор 160 млн рублей малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде оглашают приговор убийце полицейского (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Чиновники искали в кварталах Волгограда дворниковСмотреть фотографии
13:21
ВТБ на 40% увеличил выдачи ипотеки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
В Волгоградской области построят вторую новую инфекционную больницуСмотреть фотографии
12:28
Врачи ковидного госпиталя в Волгограде встретили митрополитаСмотреть фотографии
12:11
Терпеть еще долго: коронавирус в Волгоградской области не сдаетсяСмотреть фотографии
11:52
Жители Кишечного поселка Волгограда жалуются на коммунальное расстройствоСмотреть фотографии
11:51
Сбербанк за сутки предоставил бизнесу более 100 млн рублей по льготной программе кредитования под 7%Смотреть фотографии
11:17
Синее зарево на дорогах Волгограда удивило горожанСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Остановилось сердце: в Волгограде скончался легендарный бомбардир "Ротора"Смотреть фотографии
10:42
Эксперты назвали предварительную причину пожара, уничтожившего трамвай в ВолжскомСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде виновника тройного ДТП нашли мертвым в машинеСмотреть фотографии
08:50
Как по минному полю: Волгоград проснулся в ледяном «корсете»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:48
Власти Волгоградской области хотят узаконить коллекторов для взыскания долгов за капремонтСмотреть фотографии
20:59
Это провал: волгоградцы застукали УК с лопатами песка на ушедшем в землю асфальтеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Страшно было пять лет назад»: глава Волгограда проинспектировал расчистку дорог от снега и гололедаСмотреть фотографии
19:37
Банк «Открытие» первым в России выдал кредит по сниженной ставке в рамках льготной госпрограммы кредитования МСПСмотреть фотографии
17:56
Испытание снегопадом и ледяным дождем: дороги Волгограда сняли сверху (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгоградской области начальников УФССП и Росимущества подозревают во взяточничествеСмотреть фотографии
17:53
Гособвинение просит посадить пожизненно убийцу полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:40
Под Волгоградом экс-полицейский с подругой обогатились за счет гастарбайтеровСмотреть фотографии
17:12
Волгоградский бизнес успешно совершил "бесшовный" переход с ЕНВДСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области к должникам за свет сначала приходят роботыСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области из-за непогоды ограничили движение автобусовСмотреть фотографии
16:01
Полторы тысячи дворников спасают Волгоград от снежных заваловСмотреть фотографии
14:52
Цены на еду в Волгоградской области растут как по маслуСмотреть фотографии
14:33
Главная защитница бизнеса Волгоградской области остается в должностиСмотреть фотографии
13:07
Волгоградский губернатор высказался о ценах на продуктыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 