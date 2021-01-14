В Волгограде виновника тройного ДТП нашли мертвым в машине

Происшествия 14.01.2021 10:22
0
14.01.2021 10:22
Водитель иномарки, которая столкнулась в двумя автомобилями в Тракторозаводском районе Волгограда, скончался за рулем. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №26 по ул. Дзержинского. По предварительной информации, 40-летний водитель, управляя "Hyundai Verna", совершил наезд на автомашину "Daewoo Nexia" под управлением 34-летнего водителя, которая была припаркована возле вышеуказанного дома. После столкновения автомашину "Daewoo" отбросило в сторону, в результате чего произошел наезд на автомашину "Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель автомашины "Hyundai Verna" скончался, причина смерти устанавливается.
Реклама
Эксперты назвали предварительную причину пожара, уничтожившего трамвай в Волжском14.01.2021 10:42
Происшествия 14.01.2021 10:42
"В салоне были пассажиры": в Волжском дотла сгорел трамвай из Москвы (ВИДЕО)13.01.2021 12:35
Происшествия 13.01.2021 12:35
В Волгоградской области задержали трусливого водителя после наезда на пенсионерку13.01.2021 11:00
Происшествия 13.01.2021 11:00
Под Волгоградом водитель "Лады" разбил чужой Porsche Cayenne13.01.2021 10:36
Происшествия 13.01.2021 10:36
Под Волгоградом ищут покалечившего пешехода водителя-беглеца12.01.2021 10:26
Происшествия 12.01.2021 10:26
Водитель «Газели» уснул за рулем на пути из Волгограда в Ростов (ВИДЕО)11.01.2021 19:22
Происшествия 11.01.2021 19:22
Под Волгоградом бесследно исчез 15-летний подросток со шрамом на лбу11.01.2021 11:30
Происшествия 11.01.2021 11:30
Жители Крыма разбили машину о дорожный знак в Волгоградской области11.01.2021 10:09
Происшествия 11.01.2021 10:09
«Газель» и автобус не поделили в Волгограде дорогу: есть пострадавший10.01.2021 10:24
Происшествия 10.01.2021 10:24
На трассе «Москва-Волгоград» 75-летний водитель протаранил Lexus10.01.2021 10:10
Происшествия 10.01.2021 10:10
В центре Волгограда водитель внедорожника сбил девушку и сбежал10.01.2021 09:47
Происшествия 10.01.2021 09:47
Под Волгоградом несколько поселков остались без света09.01.2021 21:17
Происшествия 09.01.2021 21:17
На астраханской трассе под Волгоградом погиб пешеход09.01.2021 10:15
Происшествия 09.01.2021 10:15
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадали два человека09.01.2021 10:09
Происшествия 09.01.2021 10:09
Под Волгоградом «Лада» с пассажирами опрокинулась в кювет: трое в больнице08.01.2021 10:43
Происшествия 08.01.2021 10:43
Реклама