Волгоградский бизнес успешно совершил "бесшовный" переход с ЕНВД

Экономика 13.01.2021 17:12
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13.01.2021 17:12
Все налогоплательщики Волгоградской области, применяющие в 2020 году ЕНВД, современно определились с выбором нового налогового режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по Волгоградской области.
Напомним, что с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Налоговики проводили широкомасштабную информационную кампанию, целью которой было обеспечить "бесшовный" переход регионального бизнеса на работу с новыми условиями налогообложения. В УФНС отмечают, что планируемые результаты достигнуты: ни один плательщик ЕНВД региона не остался без внимания налоговых органов и имел возможность получить информацию о выборе оптимального налогового режима для своего бизнеса и необходимости в установленные сроки направления уведомления (заявления) в налоговую инспекцию о переходе на альтернативную систему налогообложения. В итоге все налогоплательщики, применяющие в 2020 году ЕНВД, своевременно определились с переходом.
Так, 8 тысяч уведомили о выборе упрощенной системы налогообложения, 7,3 тысячи представили заявление на получение патента на 2021 год. Зарегистрировались в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход – 196 индивидуальных предпринимателей, еще 263 плательщика ЕНВД выбрали общую систему налогообложения.
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