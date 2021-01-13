Волгоградский бизнес успешно совершил "бесшовный" переход с ЕНВД





Все налогоплательщики Волгоградской области, применяющие в 2020 году ЕНВД, современно определились с выбором нового налогового режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по Волгоградской области.

Напомним, что с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Налоговики проводили широкомасштабную информационную кампанию, целью которой было обеспечить "бесшовный" переход регионального бизнеса на работу с новыми условиями налогообложения. В УФНС отмечают, что планируемые результаты достигнуты: ни один плательщик ЕНВД региона не остался без внимания налоговых органов и имел возможность получить информацию о выборе оптимального налогового режима для своего бизнеса и необходимости в установленные сроки направления уведомления (заявления) в налоговую инспекцию о переходе на альтернативную систему налогообложения. В итоге все налогоплательщики, применяющие в 2020 году ЕНВД, своевременно определились с переходом.

Так, 8 тысяч уведомили о выборе упрощенной системы налогообложения, 7,3 тысячи представили заявление на получение патента на 2021 год. Зарегистрировались в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход – 196 индивидуальных предпринимателей, еще 263 плательщика ЕНВД выбрали общую систему налогообложения.



