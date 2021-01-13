Главная защитница бизнеса Волгоградской области остается в должности

Политика 13.01.2021 14:33
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13.01.2021 14:33
Отработавшую пять лет уполномоченным по защите прав предпринимателей Волгоградской области Ольгу Устинову переназначат на второй срок. Такую кадровую инициативу сегодня на встрече с бизнес-сообществом одобрил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона.
«В мой адрес поступили предложения от наших ведущих профессиональных объединений предпринимателей – «Деловой России», «Опоры России», Волгоградской торгово-промышленной палаты, целого ряда других организаций с предложением поручить Ольге Владиславовне Устиновой продолжить работу в статусе уполномоченного по защите прав предпринимателей. Считаю, такие предложения обоснованными и готов их поддержать», - пояснил глава региона.
В соответствии с областным законом об уполномоченном по защите прав предпринимателей, бизнес-омбудсмен назначается на должность постановлением Волгоградской областной думы по представлению губернатора с учетом мнения профессионального сообщества. Уполномоченный утверждается не более чем на два пятилетних срока подряд.
Ольга Устинова работает на посту с января 2016 года. Ранее являлась заместителем председателя совета регионального отделения «Опора России». Во власть Устинова, по ее собственным словам, пришла «из бизнеса», которым она занималась в своем родном Волжском. Известно, что она вела коммерческую деятельность в сферах общественного питания, туризма и аренды помещений.
До 2016 году защитником прав предпринимателей в регионе был ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко. Однако в отличие от преемницы он работал на общественных началах. Бизнес-омбудсмена обеспечили государственной должностью только пять лет назад после принятия соответствующего регионального закона.
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