



Установлен и задержан водитель, совершивший 11 января ДТП и скрывшийся с места аварии. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в тот день вечером неустановленный водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», двигаясь по ул. Красноармейской в р.п. Иловля, совершил наезд на 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть без светоотражающих элементов в темное время суток, после чего скрылся. Трусливым водителем оказался 28-летний житель Иловли. Он был задержан сотрудниками полиции. В отношении него составлен административный материал. Мужчине грозит лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Пострадавшая женщина находится в больнице.



