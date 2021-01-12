



В Волгограде задержаны руководители территориального управления Росимущества и УФССП России по Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", официального подтверждения этой информации, опубликованной в анонимном Телеграм-канале "Территория здравого смысла", пока нет. В силовых структурах региона ситуацию не комментируют.

Территориальным Управлением Росимущества по Волгоградской области руководит Юрий Ефимов. Управление ФССП России по региону возглавляет Владимир Евстигнеев. В пресс-службе УФССП по региону информацию не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав обратиться за комментарием в правоохранительные органы.