Происшествия 12.01.2021 16:25
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12.01.2021 16:25
В Волгограде задержаны руководители территориального управления Росимущества и УФССП России по Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", официального подтверждения этой информации, опубликованной в анонимном Телеграм-канале "Территория здравого смысла", пока нет. В силовых структурах региона ситуацию не комментируют.
Территориальным Управлением Росимущества по Волгоградской области руководит Юрий Ефимов. Управление ФССП России по региону возглавляет Владимир Евстигнеев. В пресс-службе УФССП по региону информацию не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав обратиться за комментарием в правоохранительные органы.
Напомним, что руководство в территориальном управлении Росимущества сменилось в феврале 2019 года после скандала с ремонтом памятника федерального значения на "Острове Людникова". Территориальное управление Росимущества, которое тогда возглавляла Светлана Плюшкина, являлось заказчиком ремонтных работ. Однако выяснилось, что подрядчик – компания "Промстройреставрация" - сделал некачественный ремонт памятника "Ролик". На проведение работ, между тем, было выделено более 4,5 миллиона рублей. С уходом Плюшкиной управление возглавил Юрий Ефимов.
Владимир Евстигнеев руководит УФССП России по Волгоградской области с 2018 года. До этого он три года возглавлял УФССП России по Республике Калмыкия.
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