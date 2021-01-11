Трио 40-летних обкрадывало автовладельцев в Волгограде

Расследования 11.01.2021 12:52
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11.01.2021 12:52
Полицейские задержали в Волгограде троих ранее судимых 40-летних мужчин, которые подозреваются в серии краж из автомобилей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по Волгограду, вычислить преступное трио получилось после обращения в полицию Дзержинского района 25-летней волгоградки. Она сообщила, что 31 декабря из ее автомобиля, припаркованного на территории торгово-развлекательного центра, неизвестный похитил личные вещи на сумму 6000 рублей. Сыщики уголовного розыска установили и задержали троих подозреваемых 41,42 и 43 лет. Установлена их причастность к совершению и других аналогичных краж, совершенных в Дзержинском и Центральном районах Волгограда. В ходе обысков у задержанных изъято похищенное у автовладельцев имущество и сканирующее устройство, с помощью которого они вскрывали машины. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
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