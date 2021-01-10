









Полицейские задержали за минувшие сутки в Волгограде 18 водителей, которые пьяными находились за рулем, либо отказались от медицинского освидетельствования. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении нарушителей составлены административные материалы.

Так, 37-летний житель Городищенского района, задержанный за рулем автомашины «Нива» с признаками алкогольного опьянения, отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. В Центральном районе отказался от всех видов медицинского освидетельствования и 43-летний водитель автомашины «Киа Шума». В Красноармейском районе 43-летний водитель автомашины «Хонда Фит», имея явные признаки алкогольного опьянения, также отказался от этой процедуры.

Нарушителям за управление автомобилем в состоянии опьянения грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. А также штраф в сумме 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.



