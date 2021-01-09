Федеральные новости 09.01.2021 12:38
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09.01.2021 12:38
Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей, пояснили в правительстве.
Между тем, по предварительным данным Минтруда, прожиточный минимум на душу населения за 2020 год составил 11 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составила 12 223 рубля, для пенсионеров – 9 299 рублей, для детей – 11 203 рубля. Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года. Таким образом, получается, что, например, для детей величина прожиточного минимума выросла всего на 100 рублей.
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