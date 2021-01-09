Федеральные новости

Деткам на конфетки: правительство России установило новый прожиточный минимум на 2021 год

Федеральные новости 09.01.2021 12:38
0
09.01.2021 12:38


Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчёта стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей, пояснили в правительстве.
Между тем, по предварительным данным Минтруда, прожиточный минимум на душу населения за 2020 год составил 11 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составила 12 223 рубля, для пенсионеров – 9 299 рублей, для детей – 11 203 рубля. Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года. Таким образом, получается, что, например, для детей величина прожиточного минимума выросла всего на 100 рублей. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Федеральные новости
07.01.2021 15:20
Федеральные новости 07.01.2021 15:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.01.2021 10:39
Федеральные новости 05.01.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.01.2021 18:29
Федеральные новости 03.01.2021 18:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.12.2020 11:23
Федеральные новости 30.12.2020 11:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.12.2020 20:36
Федеральные новости 29.12.2020 20:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.12.2020 15:05
Федеральные новости 27.12.2020 15:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.12.2020 10:59
Федеральные новости 24.12.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.12.2020 14:32
Федеральные новости 22.12.2020 14:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.12.2020 10:43
Федеральные новости 22.12.2020 10:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.12.2020 16:55
Федеральные новости 21.12.2020 16:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2020 14:30
Федеральные новости 17.12.2020 14:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2020 13:52
Федеральные новости 16.12.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2020 15:05
Федеральные новости 10.12.2020 15:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.12.2020 15:28
Федеральные новости 07.12.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2020 15:30
Федеральные новости 06.12.2020 15:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:06
Военных из Волгоградской области заподозрили в принудительной вакцинации от коронавируса срочниковСмотреть фотографии
16:23
Какой год, такие и подарки: волгоградцы дарят друг другу «коронавирусные» монетыСмотреть фотографии
15:36
Волгоградскую область сравнили с регионами ЮФО по количеству бедныхСмотреть фотографии
14:46
Лучше не будет?: в Волгоградской области откроют три новые лаборатории для тестов на коронавирусСмотреть фотографии
14:07
Аудиторы КСП Волгоградской области проверили спальни домов инвалидовСмотреть фотографии
12:38
Деткам на конфетки: правительство России установило новый прожиточный минимум на 2021 годСмотреть фотографии
12:07
Коронавирус унес жизни более полутысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Истек кровью: водителя из Дагестана отправили в колонию за смертельное ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
На астраханской трассе под Волгоградом погиб пешеходСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадали два человекаСмотреть фотографии
10:05
На набережной Волгограда появляются очертания нового пешеходного мостаСмотреть фотографии
20:04
«Поле чудес», спасение Маркса и УК после пинка: что изменили в жизни волгоградцев публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:02
Семья покалеченного в ДТП с автобусом "Волгоград-Москва" ребенка объявила сбор помощиСмотреть фотографии
17:30
Дорожники вспомнили в суде все тяготы подготовки к ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцамиСмотреть фотографии
15:28
К врачам обратились не сразу: в Волгоградской области умерли три пациента с COVID-19Смотреть фотографии
14:55
Подростка и его приятеля поймали на краже пожертвований в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Волгоградскую область накроет снег с дождемСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде автобусным остановкам официально присвоили народные названияСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде прохудившийся водопровод заливает пойму реки ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:32
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области опять пошла вверхСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Лада» с пассажирами опрокинулась в кювет: трое в больницеСмотреть фотографии
10:14
Водитель легковушки чудом выжил после аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
В ДТП на севере Волгоградской области пострадал младенецСмотреть фотографии
08:40
Не поджог: две машины сгорели ночью в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:25
ТОП видео от «Высоты 102»: огненный и дорожный ад, эпичный взрыв и пьяные покатушкиСмотреть фотографии
17:24
«Везли на операцию, умер от коронавируса»: молодой мужчина пополнил список жертв COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Коммуналка празднует: еще один двор в Волгограде заливает водойСмотреть фотографии
15:48
Глава волгоградского облкомздрава побывал на приеме в четырех поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Москве умер сын прославленного генерала-сталинградца и друг редакции ИА "Высота 102" Илья РодимцевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 