Сбила и уехала: в Волжском полиция задержала сбежавшую автомобилистку

Происшествия 04.01.2021 11:41
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04.01.2021 11:41
Лишение водительских прав на срок до полутора лет грозит 48-летней автомобилистке, бросившей 92-летнюю пенсионерку на месте ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД, дама за рулем «Лада Гранта» сбила престарелого пешехода накануне днем около дома №5 по улице Карбышева в Волжском. Пожилую женщину доставили в больницу с травмами, а полиция начала розыск виновника аварии. В тот же день стражи порядка задержали нарушительницу и составили на нее протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.
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