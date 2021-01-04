Сбила и уехала: в Волжском полиция задержала сбежавшую автомобилистку





Лишение водительских прав на срок до полутора лет грозит 48-летней автомобилистке, бросившей 92-летнюю пенсионерку на месте ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД, дама за рулем «Лада Гранта» сбила престарелого пешехода накануне днем около дома №5 по улице Карбышева в Волжском. Пожилую женщину доставили в больницу с травмами, а полиция начала розыск виновника аварии. В тот же день стражи порядка задержали нарушительницу и составили на нее протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.