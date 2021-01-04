Волгоградцы «забили» на поликлиники в предпраздничные дни

Здравоохранение 04.01.2021 15:01
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04.01.2021 15:01
В Волгоградской области количество обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ снизилось на 17% в последние дни перед Новым годом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону, столь значительное снижение зафиксировано впервые за несколько недель.
Сильнее всего уменьшилось количество обращений в поликлиники родителей с детьми 7-14 лет – почти на четверть. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, только 1% от общего числа заболевших острыми респираторными инфекциями лечатся в стационарах, остальные выздоравливают дома. В ведомстве отметили, что случаев лабораторно подтвержденного гриппа среди жителей Волгоградской области по-прежнему нет.
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