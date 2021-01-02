В Волгоградской области коронавирус продолжает нести смерть





Еще шестеро человек скончались от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральный оперативный штаб, общее количество летальных исходов на фоне COVID-19 достигло 470.

За минувшие сутки выявлено 268 новых случаев заболевания. Всего в Волгоградской области с весны прошлого года выявлено уже 35967 фактов заражения китайской инфекцией. Почти 34,2 тысячи человек уже поправились, в том числе 254 - за последние 24 часа.



