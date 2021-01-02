В Волгоградской области коронавирус продолжает нести смерть

Здравоохранение 02.01.2021 11:45
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02.01.2021 11:45
Еще шестеро человек скончались от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральный оперативный штаб, общее количество летальных исходов на фоне COVID-19 достигло 470.
За минувшие сутки выявлено 268 новых случаев заболевания. Всего в Волгоградской области с весны прошлого года выявлено уже 35967 фактов заражения китайской инфекцией. Почти 34,2 тысячи человек уже поправились, в том числе 254 - за последние 24 часа.
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