Общество

Скандалы 2020 года: что возмутило и шокировало жителей Волгоградской области

Общество 06.01.2021 18:19
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06.01.2021 18:19


Прошлый год оказался богатым на события, которые вызвали широкий общественный резонанс. Несмотря на то, что 2020-ый прошел под знаком пандемии, волгоградцы активно обсуждали и другие темы и зачастую становились участниками этих событий. 

Один из главных скандалов года был связан с застрявшим на тихоокеанском острове Фиджи депутатом Волгоградской областной думы Ильей Кошкаревым. Народный избранник отправился со своей супругой в путешествие в дальние страны, когда весь мир уже накрывала пандемия, в марте этого года. А выехать оттуда вовремя не смог. Вместе с другими туристами Илья Кошкарев даже обращался за помощью к руководству страны, чтобы «пленникам» острова Фиджи помогли вернуться на родину. Ведь никакие деньги не могли помочь в ситуации, когда перестали летать самолеты. Почему-то «страдания» председателя комитета по бюджетной и налоговой политики Волгоградской областной думы, который вместе с супругой заработали в 2019 году почти 50 миллионов рублей,  вызвали иронию и злорадство волгоградцев, которые рекомендовали депутату-единороссу в следующий раз выбирать место для отдыха или на своей родине, в Котельниковском районе, или по месту его работы – в Новоаннинском районе. Илья Кошкарев смог вернуться домой только в конце мая. Никакого порицания за «прогулы» в регпарламенте депутат не получил, зато стал на время одним из самых обсуждаемых народных избранников областной думы.

Нешуточные кипели страсти и во время сноса конюшен усадьбы «Сосновый бор» в Дзержинском районе Волгограда. Активисты и защитники животных просили чиновников проявить благоразумие и не рушить с такой любовью обустроенные домики для лошадей. Сами владельцы конюшен предлагали передать все хозяйство муниципалитету, чтобы на территории усадьбы могли заниматься дети-инвалиды. Но к голосу разума так никто и не прислушался.  Конечно, ломать – не строить. В конечном итоге суды различных инстанций приговорили к сносу и другие строения «Соснового бора», который будет практически стерт с лица земли. 

Возмущение жителей вызвало и намерение чиновников проложить новую дорогу в Волго-Ахтубинской пойме через дубовые рощи. Новая четырехполосная магистраль должна связать «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу. Первый этап строительства трассы стоимостью в 5,6 миллиарда рублей не затронет реликтовый лес, а вот реализация второго этапа обернется вырубкой тысяч дубов. Власти настаивают на своем и утверждают, что этот вариант – самый экономичный и оптимальный и не хотят принимать во внимание аргументы защитников леса, которые считают, что варварская вырубка дубового леса противоречит конституции РФ, Лесному кодексу и закону об особо охраняемых территориях. Обещания высадить на месте вековых дубов саженцы их не устраивают. Неравнодушные волгоградцы даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить вырубки дубов. Но пока чиновники выигрывают – планы по вырубке леса в Волго-Ахтубинской пойме не поменялись. 

Помощи у президента России просили и сторонники волгоградского времени, которые после проведения так называемого опроса, следствием которого стал перевод нашего региона в московскую часовую зону, собирали десятки тысяч подписей, направляли пачки обращений во все инстанции, чтобы донести свою позицию о незаконности действий депутатов областной думы, по сути, «похоронивших» результаты законного референдума 2018 года. Люди даже провели несколько акций, в том числе и в Москве. Но им так и не удалось добиться результата – стрелки часов в Волгоградской области «переехали» на московское время. А депутаты областной и Государственной дум, которые лоббировали этот законопроект, получили порцию «народной любви» от сторонников волгоградского времени. Впрочем, активисты не собираются сдаваться и сейчас объявили набор волонтеров для проведения нового референдума по времени. 

Страшная и возмутительная история произошла в октябре, когда врачи волгоградского госпиталя ветеранов войны выкатили «на выписку» полуживого 87-летнего пенсионера Владимира Федоровича Молчанова, который попал туда с коронавирусом. Его дочь Галина Курапова не узнала в изможденном и уже угасающем человеке своего отца, которого врачи хотели в таком жутком состоянии отправить домой. К сожалению, Владимир Федорович умер, едва его после скандала закатили обратно в приемное отделение. Потом врачи оправдывались и заявляли, что «все показатели» у несчастного были в норме. Чиновники обещали провести расследование этого дикого случая. Однако до сих пор так и неизвестно, понес ли кто-то наказание за этот вопиющий случай. 


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