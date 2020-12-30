В Волгоградской области лесничий «нарубил» взяток на 1 млн рублей





В Городищенский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Вертячинского участкового лесничества. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 56-летний мужчина обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и коммерческом подкупе.

По версии следствия, бывший участковый лесничий СГБУ ВО «Волгоградское лесничество» с осени 2018 года по февраль 2020-го получил от двух знакомых свыше 1 млн рублей за беспрепятственную вырубку леса в Городищенском районе. Его приятели также попали под следствие, им инкриминируется дача взятки.

В декабре 2019 года к леснику вновь обратились желающие вырубить деревья на поднадзорной ему территории. Работник бюджетного учреждения дал согласие, но при условии выплаты ему 135 тысяч рублей. Граждан поступившее предложение смутило и они обратились в правоохранительные органы. Деньги они передавали работнику лесничества уже под контролем силовиков.

Бизнес-подход лесник применил и при решении проблем с долгами учреждения за электроснабжение. Через посредника он передал в ресурсоснабжающую организацию 100 тысяч рублей и тушку свиньи, предложив снизить сумму кредиторки, которая составляла 1 млн рублей.

Фигуранты дела вину в совершении преступлений не признали. Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК РФ.



