Последний путь: известные волгоградцы, которые ушли из жизни в 2020 году





Каждый год приносит немало горьких потерь и 2020-й не стал исключением. Усугубила ситуацию обрушившаяся пандемия. Для волгоградцев многие из покинувших этот мир были близкими людьми, ушедшими несправедливо рано. Они учили наших детей и сеяли разумное, доброе, вечное. Они дарили нам здоровье, но спасти свои жизни не смогли. Очень многие из них могли бы еще жить и жить... Редакция ИА "Высота102" напомнит о людях, имена которых сохранятся в нашей памяти и наших сердцах.





ИРИНА ГАЙДУК





"Мы вспоминаем ее ежедневно и до сих пор не верим, что ее нет". Так говорят об Ирине Гайдук ее коллеги. Главному врачу клинической поликлиники №3, главному внештатному специалисту терапевту комитета здравоохранения Волгоградской области был всего 51 год. Доктор от Бога. Профессионал. Нет ни одного человека, которому бы она отказала в помощи и поддержке. Сотни и даже тысячи пациентов обязаны ей своим здоровьем. Она жила на работе и жила работой. Изречение Гиппократа о предназначении истинного врача - "сгорая сам, другим свети" - в полной мере можно отнести к Ирине Гайдук, - говорят хорошо знавшие этого человека медики, которые до последнего боролись за ее жизнь. Но коронавирус оказался сильнее. У Ирины Юрьевны осталась 16-летняя дочь.





ЭЛЬБРУС ДЗАХОЕВ

Заведующего травматологическим отделением волгоградской больницы СМП №25 Эльбруса Сергеевича Дзахоева называли легендой. Светило травматологии, мудрый и очень чуткий человек, он спас множество жизней, помогал вернуться в строй спортсменам, проводил сложнейшие операции, был наставником и учителем для молодых врачей. Он был открыт для каждого, кто нуждался в его помощи. Он оставался на своем посту до последнего.

АНДРЕЙ ВОРОНКОВ





Директору медицинского колледжа ВолгГМУ, заместителю директора Центра инновационных лекарственных средств, доктору медицинских наук, профессору Андрею Воронкову было всего 43 года. Он был не только прекрасным ученым, доктором, но и замечательным парнем, - говорят о нем и преподаватели, и студенты, и друзья. Они до сих пор не могут поверить в его уход. Ректор Владимир Шкарин от имени университетского сообщества выразил глубокую скорбь и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича.

ЛЕОНИД ПОПОВ





Отличник здравоохранения, заслуженный врач России Леонид Аркадьевич Попов был блестящим хирургом. Много лет возглавлял волгоградскую больницу №25. Многие члены его семьи, в том числе сыновья и внуки, выбрали профессию врача и сегодня лечат людей. Большая заслуга Леонида Аркадьевича - организация работы врачебного коллектива совместно с учеными Волгоградского медуниверситета.

НИКОЛАЙ МАКСЮТА

Многие в Волгоградской области называли его "Кириллыч", в том числе и политические противники. Почетный гражданин Волгоградской области, возглавлявший 13 лет регион, до последних дней оставался борцом, каким и был в жизни. Близкие верили, что и сейчас он победит ковид. Простой в общении, народный и душевный, с широкой улыбкой, мудрым прищуром, совершенно не злопамятный. Это человек, который очень любил родную волгоградскую землю и людей, которые здесь живут. Николая Максюту похоронили вместе с супругой на кладбище в Красноармейском районе.





ВЛАДИМИР ЕРОФЕЕВ





От коронавируса скончался и глава Камышинского района Владимир Ерофеев. Он бессменно руководил районом 15 лет, очень много сделал для его развития и процветания. Он был чиновником с большой буквы и настоящим человеком, - говорят о нем и те, кто работал с ним бок о бок, и простые горожане.





НИКОЛАЙ КУРБАТОВ

Бывший депутат Волгоградской областной думы третьего и четвертого созывов Николай Курбатов умер в больнице после болезни. На момент избрания депутатом Волгоградской областной думы занимал должность директора по персоналу ОАО «ВЗТДиН». Награжден орденами Трудовой Славы III степени и орденом Дружбы народов.

АНАТОЛИЙ ВЫРЩИКОВ

Потрясением стал уход доктора педагогических наук, профессора кафедры социальной работы ВГСПУ Анатолия Вырщикова. Автор более 200 научных работ, член научно-экспертного совета по патриотическому воспитанию Росвоенцентра при правительстве РФ, он постоянно проводил для школьников Уроки Победы. В понятие "патриотизм" он вкладывал глубокий смысл. Он постоянно выступал против переписывания истории Великой Отечественной войны, потому что сам был истинным патриотом и гражданином.





ТАТЬЯНА АНДРУЩЕНКО





Но это - не одна потеря в ВГСПУ. Не справилась с ковидом профессор, кандидат психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и социального образования Татьяна Юрьевна Андрущенко. Более полувека она отдала научной сфере и пользовалась неоспоримым авторитетом среди преподавателей и студентов. Прекрасный ученый, настоящий преподаватель, интересный человек и собеседник. Ее смерть - невосполнимая утрата, - говорят коллеги и студенты социально-педагогического университета. А фраза "незаменимых нет" точно к ней не относится.





СЕРГЕЙ ЛЕДЕНЕВ

Декан Волгоградского технического университета Сергей Леденев не дожил до своего 57-летия семь дней. Он также умер от коронавируса. Высочайшая работоспособность и профессионализм, человечность, порядочность, единство слова и дела снискали ему уважение и дружбу преподавателей и сотрудников, авторитет у руководства университета. Сергея Михайловича отличало большое трудолюбие и пытливый ум исследователя: на его имя зарегистрировано 27 патентов в сфере химической технологии и полимерных материалов, множество других научных публикаций.





АЛЕКСАНДР ВЛАС

Яркий, талантливый, одаренный. Эрудит и интеллектуал. Профессионал в полном смысле этого слова. Так отзываются о бывшем начальнике УВД Волгограда Александре Власе. За отличную службу был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», поощрен наградным оружием. С коронавирусом он не справился.





АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВ





Большую часть жизни Алексадр Кириллов отдал службе в органах внутренних дел.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского, бывший начальник ГИБДД города скончался от остановки сердца в больнице, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.





АРИНА ТАРАСОВА

Заслуженный тренер России Арина Тарасова внесла неоценимый вклад в развитие волгоградской школы спортивной акробатики, являлась тренером сборной России. Среди ее учеников - мастера спорта международного класса, чемпионы самых престижных турниров, артисты знаменитого цирка дю Солей.

"Она была полна сил и планов, всех заряжала своей энергией. Была мудрой, доброй и настоящим профессионалом", - это мнение воспитанников тренера.





ВАЛЕНТИНА КЛАУЧЕК





Заместитель директора по научной работе ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии» Валентина Клаучек отдала институту гигиены почти сорок лет своей жизни. Автор более двухсот научных работ, она занималась санитарно-гигиеническим обеспечением безопасности особо опасных производств.

"Она была прекрасной женщиной, талантливым ученым и руководителем, добрым и светлым человеком, любила свою работу и была предана ей до конца", - говорится в опубликованном на сайте института некрологе.





ВЯЧЕСЛАВ ЖЕБЕЛЕВ





Совсем недавно волгоградцы простились с настоятелем Казанского собора Вячеславом Желебевым. "Яркий проповедник, прекрасный организатор, талантливый человек и одаренный священник. Много сил было отдано для строительства собора Александра Невского. Одной из черт его выдающейся личности была не просто любовь к Церкви, но хранение ее священных традиций и в этих традициях особое внимание уделялось личности духовно просвещенного человека", - сказал о нем во время прощания митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Протоирей скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией на 66-м году жизни.





ВЛАДИМИР ТУРОВ





Фронтовик, участник Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны Владимир Семенович Туров в марте 2020-го отметил 100-летний юбилей и всегда поражал оптимизмом и энергией. В его жизни были бои за Москву, Тулу, Сталинград, Кавказ, Белоруссию. Из многих ситуаций он выходил победителем. Не только на фронте, в мирной жизни тоже. Но коронавирус оказался сильнее. Владимир Семенович останется в памяти земляков скромным, добропорядочным и отзывчивым человеком.





МИХАИЛ СЕРЕБРЯКОВ

Майор милиции в отставке Михаил Павлович Серебряков, участник Сталинградской битвы умер на 96-м году жизни. Разведчик, радист, участник боевых действий под Сталинградом, был награжден орденом "Красной Звезды", медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", "За победу над Японией".

МИХАИЛ ЗОЗУЛЯ





Почетный гражданин города-героя Волгограда, Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Почетный работник транспорта России скончался в день своего 89-ти летия. За 35 лет его руководства крупнейшим транспортным предприятием, в Волгограде открылись новые трамвайно-троллейбусные маршруты, был запущен маршрут скоростного трамвая. Порядочный, интеллигентный и бесконечно добрый человек, настоящий профессионал.





ВЛАДИМИР САЛЬКОВ





Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» возглавил команду в начале сезона 1993 года и привел «Ротор» к серебряным медалям чемпионата России. В качестве игрока Владимир Сальков был известен по своим выступлениям за донецкий «Шахтер». Возглавлял сборную СССР и клуб из Донецка.





ПЕТР ЗВЕРХОВСКИЙ

Волгоградский живописец, член Союза художников России Петр Зверховский скончался от двусторонней пневмонии. Он широко известен не только в нашем городе и регионе. Его работы находятся в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Московском музее современного искусства, в Саратовском Радищевском музее, в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова, в частных собраниях в Германии, Голландии, США, Италии, Англии, Франции, Канаде, Украины, России.





АНДРЕЙ САПУНОВ

Известный российский музыкант, уроженец Краснослободска скончался из-за остановки сердца в Москве. Наш земляк играл и пел в группе Стаса Намина, в «Самоцветах», в возрожденной после распада группе «Воскресение». Волгоградские поклонники вспоминают его простоту в общении, отсутствие какой-либо звездности, несмотря на то, что уже был легендой отечественного рока.

Светлая память.