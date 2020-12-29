Общество

Роспотребнадзор высказался о закрытии волгоградских школ после новогодних каникул

Общество 29.12.2020 14:09
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29.12.2020 14:09


Руководитель территориального управления Роспотребнадзора - главный санитарный врач Волгоградской области считает, что перевода школьников на дистанционное обучение после новогодних каникул не будет. "На сегодняшний день я не вижу такой необходимости", - заявила Ольга Зубарева, отвечая на вопрос о возможности продления каникул и введения дистанта после новогодних праздников.
Главный санитарный врач региона сообщила сегодня на брифинге, что в настоящее время в регионе из-за ОРВИ закрыто 26 классов в 7 школах. На прошлой неделе из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции на карантин в 38 школах ушли 89 классов, что составляет всего 0,6% от общего числа классов в регионе. "Я считаю, что это недостаточно большой процент, чтобы  закрывать все школы", - заявила Зубарева.
Прогнозов относительно роста заболеваемости коронавирусом в 2021 года Ольга Зубарева делать не стала, пояснив, что все зависит от нашего поведения во время новогодних каникул.  

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