Роспотребнадзор высказался о закрытии волгоградских школ после новогодних каникул





Руководитель территориального управления Роспотребнадзора - главный санитарный врач Волгоградской области считает, что перевода школьников на дистанционное обучение после новогодних каникул не будет. "На сегодняшний день я не вижу такой необходимости", - заявила Ольга Зубарева, отвечая на вопрос о возможности продления каникул и введения дистанта после новогодних праздников.

Главный санитарный врач региона сообщила сегодня на брифинге, что в настоящее время в регионе из-за ОРВИ закрыто 26 классов в 7 школах. На прошлой неделе из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции на карантин в 38 школах ушли 89 классов, что составляет всего 0,6% от общего числа классов в регионе. "Я считаю, что это недостаточно большой процент, чтобы закрывать все школы", - заявила Зубарева.

Прогнозов относительно роста заболеваемости коронавирусом в 2021 года Ольга Зубарева делать не стала, пояснив, что все зависит от нашего поведения во время новогодних каникул.



