Продавец крупной партии алкогольного суррогата осужден в Волгоградской области

Расследования 29.12.2020 13:01
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29.12.2020 13:01
За незаконный оборот алкогольной продукции осужден в Волгоградской области 59-летний житель Камышина. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвинялся в приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта и незаконном использовании чужого товарного знака. Камышинский городской суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что весной 2019 года фигурант уголовного дела приобрел крупную партию контрафактного алкоголя под видом продукции известных торговых марок и хранил её с целью дальнейшего сбыта в помещении своего магазина. Также суррогатный алкоголь хранился подсудимым в арендованном гаражном боксе. Из незаконного оборота было изъято свыше 2 тысяч литров контрафактного алкоголя.
Ущерб правообладателям торговых марок превысил 1 миллион 700 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД России "Камышинский".
В ходе судебного следствия вину мужчина признал частично, пояснив, что приобрел и хранил продукцию для личного употребления. Ранее он уже привлекался за аналогичные деяния с назначением условной меры наказания, однако должных выводов для себя не сделал.
После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил.
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