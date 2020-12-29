Продавец крупной партии алкогольного суррогата осужден в Волгоградской области





За незаконный оборот алкогольной продукции осужден в Волгоградской области 59-летний житель Камышина. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвинялся в приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта и незаконном использовании чужого товарного знака. Камышинский городской суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что весной 2019 года фигурант уголовного дела приобрел крупную партию контрафактного алкоголя под видом продукции известных торговых марок и хранил её с целью дальнейшего сбыта в помещении своего магазина. Также суррогатный алкоголь хранился подсудимым в арендованном гаражном боксе. Из незаконного оборота было изъято свыше 2 тысяч литров контрафактного алкоголя.

Ущерб правообладателям торговых марок превысил 1 миллион 700 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД России "Камышинский".

В ходе судебного следствия вину мужчина признал частично, пояснив, что приобрел и хранил продукцию для личного употребления. Ранее он уже привлекался за аналогичные деяния с назначением условной меры наказания, однако должных выводов для себя не сделал.

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.



