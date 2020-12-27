Здравоохранение

Хроники коронавируса: в Волгоградской области число больных и здоровых почти сравнялось

Здравоохранение 27.12.2020 11:39
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27.12.2020 11:39


278 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Волгоградской области, а 270 человек выздоровели. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», публикует сегодня правительственный сайт стопкоронавирус. рф.
Жертвами китайского вируса в регионе стали 4 человека. Общее число погибших – 437 человек.
Всего выявлено более 34,3 тысячи случаев заболевания COVID-19. Выздоровевшими считаются свыше 32,5 тысячи человек.

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