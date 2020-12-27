Двоих «охотников» за золотом поймали в Волгограде

Расследования 27.12.2020 11:25
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27.12.2020 11:25
Полицейские задержали двоих жителей Красноармейского района по подозрению в совершении краж из квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, четыре дня назад в полицию обратилась 53-летняя жительница Дзержинского района, сообщив, что в ее отсутствие кто-то проник в квартиру на первом этаже и украл золотое кольцо. Вор проник в жилище, отжав створки окна.
Через некоторое время к стражам порядка обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила об аналогичном преступлении, в ходе которого злоумышленниками были похищены золотые изделия на сумму около 56 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении краж задержали двоих жителей Красноармейского района 34 и 25 лет. Один из задержанных неоднократно судим, а в отношении второго в настоящее время расследуется уголовное дело за совершение кражи.
В содеянном сознался лишь один из задержанных. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище». В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
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