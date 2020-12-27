



Совместный оперативный штаб создан администрацией Краснооктябрьского района Волгограда и прокуратурой района в связи с произошедшим пожаром на Титовском рынке. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, в задачи штаба входит установление причин возгорания, а также оказание помощи, в том числе организационно-правовой поддержки, предпринимателям, чье имущество пострадало. В настоящее время штаб осуществляет взаимодействие с владельцами рынка, ГУ МЧС по Волгоградской области и торговцами. Также формируется реестр коммерсантов, торговые точки которых пострадали. Ведется оценка причиненного ущерба.

Напомним, сообщение о пожаре на вещевом рынке Краснооктябрьского района поступило в пожарную службу сегодня около 2 часов ночи. Огнем был охвачен торговый павильон площадью 1000 квадратных метров, расположенный на улице Титова. К 3.30 открытое горение было локализовано. Полностью пожар был ликвидирован в 06.47. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Прокуратура региона в связи с возгоранием на рынке организовала проверку. На место происшествия выезжал прокурор Краснооктябрьского района Волгограда Дмитрий Цымлов. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.