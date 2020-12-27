Происшествия 27.12.2020 09:27
0
27.12.2020 09:27
Совместный оперативный штаб создан администрацией Краснооктябрьского района Волгограда и прокуратурой района в связи с произошедшим пожаром на Титовском рынке. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, в задачи штаба входит установление причин возгорания, а также оказание помощи, в том числе организационно-правовой поддержки, предпринимателям, чье имущество пострадало. В настоящее время штаб осуществляет взаимодействие с владельцами рынка, ГУ МЧС по Волгоградской области и торговцами. Также формируется реестр коммерсантов, торговые точки которых пострадали. Ведется оценка причиненного ущерба.
Напомним, сообщение о пожаре на вещевом рынке Краснооктябрьского района поступило в пожарную службу сегодня около 2 часов ночи. Огнем был охвачен торговый павильон площадью 1000 квадратных метров, расположенный на улице Титова. К 3.30 открытое горение было локализовано. Полностью пожар был ликвидирован в 06.47. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
Прокуратура региона в связи с возгоранием на рынке организовала проверку. На место происшествия выезжал прокурор Краснооктябрьского района Волгограда Дмитрий Цымлов. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.
Реклама
Водитель не справился: ребенок и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской области27.12.2020 11:10
Происшествия 27.12.2020 11:10
На вещевом рынке Краснооктябрьского района Волгограда ликвидирован крупный пожар27.12.2020 07:12
Происшествия 27.12.2020 07:12
Угонщика-школьника поймали в Волгоградской области26.12.2020 11:22
Происшествия 26.12.2020 11:22
Водитель фуры снес с дороги в Волгограде грузовик с песком26.12.2020 10:48
Происшествия 26.12.2020 10:48
Пенсионерка и ее сын пострадали на пожаре в Волгоградской области26.12.2020 10:13
Происшествия 26.12.2020 10:13
Пассажир со странностями заинтересовал полицию на посту ДПС под Волгоградом26.12.2020 09:52
Происшествия 26.12.2020 09:52
Пострадавшему в автобусе "Москва - Волгоград" ребенку оторвало руку и обе ноги25.12.2020 19:04
Происшествия 25.12.2020 19:04
Рулили под градусом: в Волгограде поймали пьяных таксистов (ВИДЕО)25.12.2020 18:47
Происшествия 25.12.2020 18:47
«Двое детей в тяжелом состоянии»: в администрации Рязанской области рассказали о страшном ДТП с автобусом «Волгоград-Москва»25.12.2020 08:59
Происшествия 25.12.2020 08:59
В Рязанской области перевернулся автобус «Волгоград-Москва»: четверо погибших, 11 пострадавших25.12.2020 08:41
Происшествия 25.12.2020 08:41
На глубине 6,5 метра волгоградские коммунальщики латают подземный водопровод24.12.2020 16:00
Происшествия 24.12.2020 16:00
ДТП с фонтаном: в Волгограде пострадал водитель внедорожника (ВИДЕО)24.12.2020 10:07
Происшествия 24.12.2020 10:07
В Волгограде гидроудар превратил водопровод в решето23.12.2020 18:02
Происшествия 23.12.2020 18:02
В Дзержинском районе Волгограда вандалы сдали часть лифта 16-этажки на металлолом23.12.2020 17:01
Происшествия 23.12.2020 17:01
В Волгограде ФСБ накрыла подпольное производство суррогата (ВИДЕО)23.12.2020 12:57
Происшествия 23.12.2020 12:57
Реклама