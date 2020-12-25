Новый год в СИЗО Волгограда встретит еще один участник расправы над отцом школьницы

Расследования 25.12.2020 15:48
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25.12.2020 15:48
До 24 января 2021 года продлен срок содержания под стражей 33-летнему Арману Смбатяну - фигуранту дела об убийстве Романа Гребенюка из-за переписки в школьном чате. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, адвокат обжаловал постановление Центрального районного суда, отправившего Смбатяна под стражу. Он просил отменить избранную в отношении его подзащитного меру пресечения.
Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Смбатяну предъявлено обвинение по по ч.3 ст.30, п. "д" ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Фигурантами этого дела являются также жена Смбатяна Анна Мелконян и ее брат Арсен Мелконян. Органами следствия 30-летний Арсен Мелконян обвиняется в том, что 23 октября текущего года он, находясь в помещении банка, в ходе возникшего конфликта умышленно нанес несколько ударов Роману Гребенюку в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался.
Следователями допрошены все очевидцы и свидетели расследуемых событий, проведены экспертные исследования, получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке.
Арсен Мелконян арестован до 24 января 2021 года. Анне Мелконян избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий также сроком до 24 января 2021 года. Ей запрещено: получать/отправлять почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться средствами связи и Интернетом, выходить из дома с 22:00 до 10:00, общаться с фигурантами угловного дела.
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