Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской области





Очаг африканской чумы свиней обнаружен в животноводческом хозяйстве Октябрьского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, накануне этот диагноз был установлен филиалом ГБУ ВО "Волгоградская областная ветеринарная лаборатория". Патологический материал быв взят от домашних свиней в животноводческом хозяйстве, расположенном на территории поселка Советский.

В настоящее время на территории Октябрьского района проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага АЧС.



