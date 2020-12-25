Экология

Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской области

Экология 25.12.2020 11:40
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25.12.2020 11:40


Очаг африканской чумы свиней обнаружен в животноводческом хозяйстве Октябрьского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, накануне этот диагноз был установлен филиалом ГБУ ВО "Волгоградская областная ветеринарная лаборатория". Патологический материал быв взят от домашних свиней в животноводческом хозяйстве, расположенном на территории поселка Советский.
В настоящее время на территории Октябрьского района проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага АЧС.

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