ПВО отразила массированную атаку БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области отражена массированная атака украинских БПЛА на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, передает V102.RU. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате без света остался рабочий поселок Иловля, ограничено движение поездов. Пострадавших нет.

- В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения р.п. Иловля и близлежащих населенных пунктов, - сообщил губернатор.

По его словам, из-за падения обломков произошло возгорание сухой травы. Пожарные службы работают на месте происшествия.

- Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено, - сообщил глава региона.