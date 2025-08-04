Военные ликвидировали 6 БПЛА в Волгоградской области





В Волгоградской области в ночь на 4 августа дежурными средствами ПВО сбито шесть беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным МО РФ, всего над регионами России ликвидирован 61 БПЛА.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о последствиях атаки БПЛА 4 августа. По его словам, падение обломков привело к возгоранию в районе Иловли. Также в Иловлинском районе повреждена высоковольтная линия. К счастью, пострадавших нет.

На станции Арчеда произошло падение БПЛА. Задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда, – говорится в официальном сообщении транспортной компании.