На мосту в Волгоградской области обнаружили опасную дыру

В дорожном полотне моста в Большевике снова появилось сквозное отверстие, которое в любой момент может обвалиться еще больше. С предупреждением к водителям выступили в администрации Еланского района Волгоградской области. В частности, грузовикам рекомендуют отказаться от поездок по опасному мосту и воспользоваться объездной дорогой через Новоаннинский. Дефект планируют устранить бригады ООО «Мостдорстрой».
Напомним, проблемы с мостом через реку Бузулук возникают не первый раз. В сентябре 2022 года здесь перекрывалось движения по одной полосе из-за частичного обрушения сооружения. Мост через Бузулук возвели в 60-х годах. Ранее сообщалось, что к износу металлоконструкций привели возросшие транспортные нагрузки, изменение скорости и габаритов современных автомобилей, а также движение по переправе большегрузов.
Фото администрации Еланского района t.me