В аэропорту Волгограда 6 рейсов задержаны, 2 отменены

В аэропорту Волгограда – массовая задержка авиарейсов из-за ночных событий, связанных с атакой БПЛА на регион. По данным электронного табло воздушной гавани Волгограда, всего задержаны шесть самолетов на прилет и вылет, в том числе из Москвы, Калининграда и Сочи. Два рейса – в Москву и из столицы – отменены.
Росавиация вводила ограничения на полеты в воздушном пространстве Волгоградской области с 3-00 ч. до 6-05 ч. сегодня, 4 августа. В Минобороны заявили о сбитии 6 БПЛА, губернатор Волгоградской области сообщил о последствиях, а в РЖД – о задержке движения 4 поездов и электрички.