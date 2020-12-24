Криминальная комедия по-волгоградски: лжесотрудник спецслужб облапошил ревнивого мужа

Расследования 24.12.2020 11:38
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24.12.2020 11:38
Три года колонии общего режима получил таксист Навои Мамедов за серию криминальных похождений, достойных экранизации в кино. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 25-летний парень представился незнакомцу работником спецслужб и предложил ему проверить супругу за неверность. За свои услуги он получил имущество и деньги мужчины на сумму 400 тысяч рублей.
Для сбора информации об изменщице таксист забрал у ее мужа нетбук и сотовые телефоны. Затем потребовал вознаграждение в сумме 80 тысяч рублей, которые без труда получил. Далее лжесотрудник силовых органов придумал историю о якобы планируемом задержании жены ревнивца и его детей. Чтобы обезопасить последних на время так называемой операции фигурант дела предложил купить для них туристические путевки в Турцию за денежное вознаграждение в 150 тысяч рублей. Потерпевший снова ответил согласием и передал деньги.
Еще одной жертвой фантазера стала знакомая мужчины, подозревавшего свою благоверную в неверности. Таксист и ей представился силовиком, показав студенческий билет с надписью «правоохранительные органы» на обложке. Парень заявил, что девушка сможет получить от органов правопорядка 1 млн рублей, если сделает ставку в букмекерской конторе на сумму 30 тысяч рублей. Женщина не усомнилась в правдивости истории и передала "сказочнику" деньги.
Позже Мамедов пообещал даме, что за сотрудничество со спецслужбами она может получить от их руководства в подарок квартиру за 8 млн рублей. Выдумщик не поленился и нашел объявление на "Авито" о продаже жилья за такую цену и даже показал будущей "хозяйке" ее будущие апартаменты. Для оформления права собственности на недвижимость Мамедов выпросил у доверчивой знакомой 44,3 тысячи рублей. Также он обещал девушке от силовых структур еще один презент - автомобиль «Ниссан Жук». Всего ему удалось выманить у женщины свыше 70 тысяч рублей.
Впоследствии Мамедов еще не раз попадал в поле зрение сотрудников правопорядка. Так, он наврал полицейским о том, что на него в такси напал клиент, который под угрозой ножа забрал деньги и машину. На самом деле мужчина просто не расплатился за поездку. Финишной выходкой преступника стало сообщение сотруднику УФСБ информации о якобы готовящихся терактах в крупных городах европейской части России. По итогам проведенных проверок сведения не подтвердились.
В ходе судебного процесса Мамедов признался во всех своих похождениях. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
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