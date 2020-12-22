В 2020 году компания успешно завершила реализацию второго этапа программы восстановления электроосвещения населенных пунктов региона. Это продолжение масштабной областной программы, направленной на благоустройство городов и поселков, создание комфортных условий для жизни населения и достижение экономического эффекта: снижение затрат на эксплуатацию осветительных установок. На территории 120 населенных пунктов специалисты «Волгоградоблэлектро» выполнили монтаж более 3700 современных энергосберегающих светодиодных светильников и 130 километров самонесущего изолированного провода.

В рамках общей программы второго этапа работы проводились в 294 населенных пунктах, 32 муниципальных районах и 1 городском округе г. Михайловка. Всего установлено 2200 новых светодиодных светильников и заменено 4000.

Сегодня, 22 декабря,отмечается профессиональный праздник работников энергетической промышленности, учрежденный в честь принятия плана Государственной электрификации России в 1920 году. В 2020-м плану развития электроэнергетики ровно 100 лет.

Уходящий год коллектив АО «Волгоградоблэлектро» завершает с высокими результатами работы, успешным выполнением проектов и программ, вводом в эксплуатацию новых объектов. Главное для энергетиков – обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей.