Общество

В Волгограде ради галочки проводят торги по речным перевозками

Общество 18.12.2020 17:22
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18.12.2020 17:22


В Волгограде объявлен аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом по маршруту «Руднева – Сарпинский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, начальная стоимость заказа, рассчитанного на весь 2021 год, составляет 11,9 млн рублей.
Согласно техническому заданию, речной транспорт обязан ходить круглогодично, в том числе в зимний период в условиях ледостава. Перевозчик должен быть лицензированным, использовать как минимум одно собственное или арендованное судно, рассчитанное на 100 или более человек, а также иметь инфраструктуру для обслуживания транспорта. Стоимость проезда будет определена муниципальным контрактом в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Расписание движения судов определит муниципалитет.
В областном центре действует только одна организация, которая занимается регулярными речными пассажирскими перевозками – ООО «Пассажирский порт Волгоград». С 2017 года компания находится в собственности мэрии. Учредителем общества выступает МУП «Метроэлектротранс».
По сути, торги по поиску перевозчика проводятся ради одного участника. Как пояснили информагентству в администрации Волгограда, в данном случае законодательство обязывает проводить конкурсную процедуру, даже если в регионе есть только один поставщик услуг.


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