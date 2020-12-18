В Волгограде ради галочки проводят торги по речным перевозками

Общество 18.12.2020 17:22
0
18.12.2020 17:22
В Волгограде объявлен аукцион на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом по маршруту «Руднева – Сарпинский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, начальная стоимость заказа, рассчитанного на весь 2021 год, составляет 11,9 млн рублей.
Согласно техническому заданию, речной транспорт обязан ходить круглогодично, в том числе в зимний период в условиях ледостава. Перевозчик должен быть лицензированным, использовать как минимум одно собственное или арендованное судно, рассчитанное на 100 или более человек, а также иметь инфраструктуру для обслуживания транспорта. Стоимость проезда будет определена муниципальным контрактом в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Расписание движения судов определит муниципалитет.
В областном центре действует только одна организация, которая занимается регулярными речными пассажирскими перевозками – ООО «Пассажирский порт Волгоград». С 2017 года компания находится в собственности мэрии. Учредителем общества выступает МУП «Метроэлектротранс».
По сути, торги по поиску перевозчика проводятся ради одного участника. Как пояснили информагентству в администрации Волгограда, в данном случае законодательство обязывает проводить конкурсную процедуру, даже если в регионе есть только один поставщик услуг.
Реклама
Мусор подешевеет, отопление подорожает: в Волгоградской области озвучили новые тарифы на ЖКХ18.12.2020 21:14
Общество 18.12.2020 21:14
Дороги в Волгоградской области станут опасными из-за тумана18.12.2020 19:50
Общество 18.12.2020 19:50
В Волгограде учителей наказали за федеральный скандал с учеником в тумбочке18.12.2020 17:32
Общество 18.12.2020 17:32
«Управление отходами - Волгоград» возглавила молодая женщина18.12.2020 16:04
Общество 18.12.2020 16:04
Долги жителей перед скандальной УК продаются с молотка в Волгоградской области18.12.2020 15:00
Общество 18.12.2020 15:00
В Волгоградской области отследили потоки мигрантов18.12.2020 14:37
Общество 18.12.2020 14:37
Как они умирали: в волгоградском оперштабе сообщили причины смерти пятерых человек18.12.2020 14:23
Общество 18.12.2020 14:23
Дети из Волгоградской области получат почти 1 миллиард рублей к новому году после пресс-конференции Путина18.12.2020 13:06
Общество 18.12.2020 13:06
Коронавирус в Волгоградской области бушует под контролем18.12.2020 12:13
Общество 18.12.2020 12:13
В красном жилете и со свистком: крыши офисов госслужащих Волгоградской области зачистят от сосулек18.12.2020 10:21
Общество 18.12.2020 10:21
Самый разбитый сквер в центре Волгограда ожидает новая жизнь18.12.2020 09:53
Общество 18.12.2020 09:53
Волжане выберут цветовую гамму для трамваев из Москвы17.12.2020 20:14
Общество 17.12.2020 20:14
«Все льдом сковало»: обитатели замерзшего аварийного барака в Волгограде почти две недели выживают без отопления (ФОТОШОК)17.12.2020 18:15
Общество 17.12.2020 18:15
В Волгоградском государственном университете педагогов обучают новым возможностям17.12.2020 18:00
Общество 17.12.2020 18:00
Президент пообещал семьям по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к Новому году17.12.2020 17:45
Общество 17.12.2020 17:45
Реклама