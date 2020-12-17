



Порыв на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм устраняют аварийные бригады в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», технологическое нарушение на сетях произошло этой ночью в районе пересечения улиц Голубинской и Новороссийской. Чтобы сохранить холодное и горячее водоснабжение, подача холодной воды некоторым потребителям будет осуществляться на пониженном давлении.

Поскольку магистральный водопровод обеспечивает коммунальным ресурсом большой массив потребителей Ворошиловского района, восстановительные работы решено проводить после переключения горожан на резервную схему водоснабжения.





Основной комплекс работ планируется выполнить сегодня в течение рабочего времени, когда большинство волгоградцев находятся не дома. После переключения абонентов и осушения поврежденного участка рабочие приступят к восстановлению трубопровода.

Напомним, за последние полтора месяца в Волгограде произошло несколько крупных коммунальных аварий. В минувший понедельник, 14 декабря, часть потребителей Дзержинского района отключали от горячего водоснабжения из-за порыва на магистральном коммунальном коллекторе. В конце октября и начале ноября жители микрорайона Семь ветров трижды оставались без отопления и горячей воды по причине аварии на магистральном трубопроводе, расположенном на улице Землячки.