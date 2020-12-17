Здравоохранение 17.12.2020 13:38
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17.12.2020 13:38
Благодарственное письмо в адрес медиков больницы №2 Волжского прислала в редакцию ИА «Высота 102» волгоградка Ольга Тяпаева. 65-летняя женщина, у которой был коронавирус и пневмония с 75% поражения легких, уверена, что своей жизнью обязана профессиональным и отзывчивым сотрудникам этого медучреждения.
В течение двух недель женщина безуспешно пыталась вызвать врача на дом. В региональном оперативном штабе о таких фактах деликатно пишут, что «пациент лечился самостоятельно». Женщине, действительно, приходилось гуглить в интернете схемы лечения коронавируса и советоваться с переболевшими знакомыми. Поскольку состояние ухудшалось, температура не отпускала, Ольга по рекомендации друзей села в такси и поехала в больницу №2 Волжского. «Мне сказали, что именно там хорошие врачи. В отчаянии, полуживая, с затрудненным дыханием прибыла в госпиталь. Там меня сразу положили в палату интенсивной терапии», - рассказывает женщина.
Пациентке назначили противовирусные, гормональные препараты, антибиотики, сделали КТ-исследование и другие анализы. «Пришло успокоение и надежда. Появилась уверенность, что такие врачи вытащат меня из тяжелого состояния. Персонал самоотверженный, внимательный, соболезнующий и сочувствующий больным, при этом позитивный. И все это в тяжелой антиковидной защитной экипировке! Ежедневно я и другие пациенты находились под неусыпным контролем», - вспоминает волгоградка, которая сейчас уже вернулась домой и долечивается амбулаторно.
Ольга Тяпаева и трое ее соседей-пенсионеров по палате – Валентина Шилова, Мария Логвина, Михаил Макаров – благодарят персонал городской больницы №2 Волжского и лично главного врача Ольгу Грошевую (на фото) за четкую, грамотную работу и сердечное отношение к пациентам.
Фото главного врача больницы №2 Волжского: gorbolnica2vol.ru
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