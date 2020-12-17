Посетителю роддома в Волгограде вынесли приговор за избиение врачей





Сегодня Волжский городской суд признал 22-летнего местного жителя виновным в совершении побоев, а также грабеже и присвоении чужого имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимый, который избил работников перинатального центра №2 в Волгограде , приговорен к 4 годам колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что 30 декабря 2019 года в ночное время он прибыл в помещение приемного покоя ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2". После замечания персонала относительно состояния алкогольного опьянения посетителя, мужчина избил двух работников учреждения, оказывавших медицинскую помощь его супруге.





Кроме того, в ходе судебного следствия была доказана причастность подсудимого к ограблению знакомого, а также к присвоению денежных средств и телефона друга, которые последний оставил обвиняемому на временное хранение.

Вину подсудимый полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил.



