Посетителю роддома в Волгограде вынесли приговор за избиение врачей

Расследования 17.12.2020 11:35
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17.12.2020 11:35
Сегодня Волжский городской суд признал 22-летнего местного жителя виновным в совершении побоев, а также грабеже и присвоении чужого имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимый, который избил работников перинатального центра №2 в Волгограде, приговорен к 4 годам колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что 30 декабря 2019 года в ночное время он прибыл в помещение приемного покоя ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2". После замечания персонала относительно состояния алкогольного опьянения посетителя, мужчина избил двух работников учреждения, оказывавших медицинскую помощь его супруге.
Кроме того, в ходе судебного следствия была доказана причастность подсудимого к ограблению знакомого, а также к присвоению денежных средств и телефона друга, которые последний оставил обвиняемому на временное хранение.
Вину подсудимый полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.
Приговор в законную силу не вступил.
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