Расследования

В Волгограде сестре участника кровавой бойни из-за переписки в чате запретили пользоваться телефоном

Расследования 17.12.2020 18:44
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17.12.2020 18:44


Волгоградский областной суд отказал Анне Мелконян, обвиняемой в подстрекательстве к конфликту в банке, в изменении меры пресечения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе суда, постановление Центрального районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба подозреваемой - без удовлетворения.
Центральный районный суд Волгограда 28 ноября текущего года избрал Анне Мелконян меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 24 января 2021 года. Ей запрещено: получать/отправлять почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться средствами связи и Интернетом, выходить из дома с 22:00 до 10:00, общаться с фигурантами углового дела. 
Защитник женщины обжаловал это решение.
Анна Мелкоян, напомним, обвиняется по ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст.30 п. "д" ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. 

Как полагает следствие, 23 октября этого года в процессе общения в школьном групповом чате в мессенджере "Вайбер" между родителями Анной Мелконян и Романом Гребенюком произошел словесный конфликт,  в ходе которого последний высказал в адрес подозреваемой оскорбительные, по её мнению, слова. После этого обиженная женщина склонила своего супруга Армана Смбатяна к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью отцу школьницы. 
Прибыв к месту работы Романа Гребенюка, муж Анны потребовал от последнего выйти на улицу "для причинения тяжкого вреда здоровью", на что потерпевший ответил отказом.
По версии следствия, понимая, что реализовать задуманное не удалось, Анна Мелконян склонила к преступным действиям своего родного брата Мелконяна Арсена. При этом супруг женщины решил выступить в роли соисполнителя преступления. Он вновь позвонил Гребенюку, настаивая на встрече.
Согласно разработанному плану, Арсен Мелконян должен был встретиться с обидчиком его сестры в отделении в центре Волгограда, а муж женщины, выполняя отведённую ему роль, должен был наблюдать за окружающей обстановкой.
Кровавая бойня произошла 23 октября прямо в помещении банка. Арсен Мелконян несколько раз ударил Романа Гребенюка в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался. У него осталась 12-летняя дочь.  
Арсену Мелконяну, который является основным фигурантом уголовного дела, инкриминируется ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Мужу женщины предъявлено обвинение по по ч.3 ст.30, п. "д" ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

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