Экономика

Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 рейтинга Mobile Banking Rank Markswebb в 2020 году

Экономика 16.12.2020 19:45
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16.12.2020 19:45


Мобильное приложение банка «Открытие» для смартфонов на базе iOS заняло 5 место в категории «Лучшие цифровые офисы» рейтинга Mobile Banking Rank 2020 агентства Markswebb. За год банк поднялся на 10 позиций в рейтинге и получил оценку 55,9, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Приложение для пользователей Android расположилось на 6 месте в рейтинге с оценкой 53,2,за год поднявшись на 9 строчек вверх. Оценивая, в какой степени мобильное приложение «Открытия» может заменить клиенту поход в банк, эксперты Markswebb особо отметили появление большого числа новых сервисов. Так, в приложении стало доступно оформление виртуальной карты и изменение личных данных пользователей. Кроме того, теперь клиенты банка могут оспорить карточные операции в чате с сотрудниками поддержки.
Повысилось и удобство приложения для ежедневного использования: в категории «Лучшие мобильные банки для ежедневных задач» приложение «Открытия» и для iOS, и для Android, за год поднялось на 9 позиций и заняло 7 место. В этой категории оценивалось качество клиентского опыта при выполнении ежедневных задач: совершении платежей и переводов, настройке продуктов, получении информации о доходах и расходах.
Как отмечают аналитики Markswebb, за последний год в приложении «Открытия» появилась возможность анализировать доходы и расходы, фильтровать операции по категориям, устанавливать свои лимиты на различные виды операций, а также подключать автоплатежи для оплаты мобильной связи. Более удобным стало управление дебетовыми картами: теперь посмотреть информацию о тарифах и комиссиях, а также и окончательно заблокировать карту можно прямо в приложении.
«Еще в прошлом году мы поставили себе задачу перевести большую часть наших продуктов и сервисов в «цифру» и значительно нарастить долю продаж и обслуживания через дистанционные каналы. Ситуация вокруг COVID 19 ускорила эти процессы, - говорит Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital банка «Открытие».  - Мы действительно многого добились: значительно расширили функционал интернет-банка и мобильного приложения, усилили каналы доставки наших продуктов. За год проникновение пользователей в наши дистанционные каналы увеличилось на 13,5% - почти до 70%. Мы рады, что наши усилия получили высокую оценку профсообщества, и рассчитываем в следующем году укрепить свои позиции в рейтинге Markswebb».
Методика исследования  мобильных приложений Markswebb включает в себя тестирование основных операций в приложении, исследование интерфейса по заданном набору пользовательских сценариев, а также юзабилити-тестирование с участием пяти сторонних респондентов. Такая методика позволяет получить комплексное представление об эффективности и удобстве мобильных приложений.
 
 



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