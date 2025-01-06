Общество

Андрей Бочаров в сочельник посетил храм Иоанна Кронштадтского

Общество 06.01.2025 21:26
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06.01.2025 21:26


В Волгоградской области в храмах завершаются последние приготовления к встрече Рождества. Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», глава региона уже посетил храм Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Волгограде. Губернатор поставил свечи и пообщался с настоятелем иереем Олегом Иващенко. 

По данным информагентства, Андрей Бочаров обсудил с настоятелем задачи по завершению строительства храмового комплекса. 


– Нужно не просто привести здесь все в достойное состояние, это должно стать точкой роста, это должно быть больше, чем просто благоустройство, — подчеркнул губернатор. 


Отметим, что при храме Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Волгограде работают воскресная школа и библиотека, социальная служба. Здесь создан большой разновозрастный певческий коллектив. Кроме того, приход является инициатором и организатором ежегодного открытого фестиваля-конкурса «Православные святыни Волгограда и Волгоградской области».

В главном соборе Волгограда Александра Невского в полночь, напомним, начнется служба с участием митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. 

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