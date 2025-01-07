Ретро-елка из Волгограда потерпела сокрушительное поражение в народном голосовании

В Волгоградской области завершилось голосование за лучшую новогоднюю тематическую елку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты голосования, в котором приняли участие более 5 тысяч человек, абсолютным лидером стала «Ель Победы», установленная в Волжском. За нее отдали голоса 42% участников опроса.

Также в конкурсе принимала участие ретро-елка «Карнавальная ночь», установленная в Волгограде, «Арбузная елка» из Камышина и «Елка желаний» из Котельниково.Однако волгоградская елка приглянулась только 4% голосовавших. За новогоднее дерево в арбузном стиле отдали свои голоса 30%, а за елку, установленную в Котельниково, 24%.







Голосование проводилось с 25 декабря по 6 января. Жители региона выбирали лучшую тематическую новогоднюю елку высотой более 2,5 метров.

Обязательным условием конкурса являлся декор новогодней ели, выполненный в аутентичном стиле, с изделиями народных промыслов либо ручной работы.



