Общество

Тиры и круглогодичный казачий центр возведут под Волгоградом

Общество 06.01.2025 14:41
0
06.01.2025 14:41


Сегодня, 6 января, Андрей Бочаров на совещании с заместителем командующего войсками Южного военного округа Владимиром Кочетковым и руководителями профильных ведомств региона определил развитие «Юного ястреба».

– 2025-й год начинаем с создания новой инфраструктуры и новых возможностей по реализации наших планов военно-спортивной, патриотической направленности, а также с принятия новых решений по развитию инфраструктуры ведущего центра патриотического воспитания Волгоградской области «Юный Ястреб», таких как строительство модульного бассейна, создание многофункционального учебно-тренировочного комплекса, возведение культурно-творческого центра, продолжение работ по укреплению материально-технической инфраструктуры, – обозначил направления дальнейшей работы Андрей Бочаров на совещании. 

По словам губернатора, все перечисленные объекты должны появиться в Заволжье до конца 2025 года. Кроме того, до конца года должен быть подготовлен проект Казачьего центра, рассчитанного на круглогодичное размещение и проведение занятий для 200 человек.

В «Юном ястребе» планируют построить и три тира — на 25, 50 и 100 метров. Кроме того, в 2025 году здесь планируют подготовиться к созданию современной базы по военно-техническим видам спорта с современной автомототрассой и автодромом. Координировать работу предстоит новому комитету в составе обладмина – комитету молодежной политики. 

– Наша встреча проходит в год 80-летия Великой Победы, в ходе которого мы планируем реализовать на территории Волгоградской области целый ряд серьезных проектов, связанных с развитием инфраструктуры, которая будет способствовать получению молодым поколением основных навыков по защите своей Родины, – подчеркнул Бочаров. – Создание на базе Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» круглогодичного современного молодёжного патриотического центра, состоящего из трёх базовых частей, — ключевой объект по этому направлению.

Губернатор поблагодарил за активное содействие в реализации проектов и возведении инфраструктуры на территории региона руководство Минобороны России, личный состав частей и соединений ЮВО, администрацию Президента, федеральные министерства и ведомства, общественные объединения. Также глава области выразил признательность за поддержку и участие ряду промпредприятий и организаций Волгоградской области:

– Важно, что проект по развитию Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» реализуется именно в рамках государственно-частного партнерства, такой подход уже зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Считаю важным продолжить эту работу.

Владимир Кочетков в свою очередь поблагодарил руководство региона за воспитание подрастающего поколения: 

– Без этого сейчас никак. Это наше будущее. Продолжаем эту совместную работу, она очень нужна. «Юный ястреб» на протяжении длительного времени реализует множество программ, способствует патриотическому воспитанию молодежи».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.01.2025 15:11
Общество 06.01.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 13:47
Общество 06.01.2025 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 13:34
Общество 06.01.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 13:16
Общество 06.01.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 12:11
Общество 06.01.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 12:02
Общество 06.01.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 11:36
Общество 06.01.2025 11:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.01.2025 10:46
Общество 06.01.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 10:07
Общество 06.01.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 09:39
Общество 06.01.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 09:00
Общество 06.01.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2025 08:16
Общество 06.01.2025 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2025 21:10
Общество 05.01.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2025 17:34
Общество 05.01.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2025 15:51
Общество 05.01.2025 15:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:11
Тонны неизвестного молока попали в магазины Волгограда и обалстиСмотреть фотографии
14:41
Тиры и круглогодичный казачий центр возведут под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:47
В России произошел глобальный сбой в работе соцсетей и онлайн-сервисовСмотреть фотографии
13:34
Бочаров дал старт программе 80-летия Великой Победы и открыл новый ФОК в ЗаволжьеСмотреть фотографии
13:16
Врач рассказала, как реанимировать организм после затяжных праздниковСмотреть фотографии
12:11
Обладмин утвердил порядок оформления 100 тыс. рублей беременным студенткамСмотреть фотографии
12:02
Стало известно, когда снесут рынок «Олимпия» на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:36
Умные книжки передали детям волгоградские нефтяникиСмотреть фотографии
10:46
В ЦПКиО Волгограда пройдет рождественский забег в карнавальных костюмахСмотреть фотографии
10:07
Губернатор Бочаров рождественский сочельник проведет в ЗаволжьеСмотреть фотографии
09:39
На юге Волгограда ночью произошел пожар в заброшенной двухэтажкеСмотреть фотографии
09:00
Митрополит Феодор проведет рождественское богослужение в соборе Александра НевскогоСмотреть фотографии
08:16
Гололедицу и мороз пообещали синоптики в начале недели в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:14
«Детский баскетбол дает взрослые эмоции»: в Волгограде стартовал финальный этап турнира «Лига Титаны»Смотреть фотографии
23:59
Полиция сообщила подробности ДТП с «перевëртышем» на ул. ТитоваСмотреть фотографии
21:10
«Как в старые добрые времена»: библиотекарь рассказала о вернувшейся в Волгоград моде на «классику»Смотреть фотографии
20:19
В Волгограде иномарка устроила адский «брейк-данс» на парковке ТЦ «Титовский»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Дом едва отстояли: под Волгоградом потушили пожар в частном жилом массивеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
В Волжском горожан напугали съехавшиеся к вокзалу экстренные службыСмотреть фотографии
18:10
«Как пацан выжил – я не знаю»: Очевидцы засняли последствия столкновения фуры с «Газелью» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Волгоградская область сможет принять туристов вместо загрязнённого нефтью Краснодарского краяСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде иномарка влетела в островок безопасности на Университетском проспектеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
«Немного и пойдёт в щиток»: в Волгограде затопило замерзающее без отопления общежитиеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгограде, Волжском и Средней Ахтубе подростков поймали за подрывом петардСмотреть фотографии
13:46
Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации в КотовоСмотреть фотографии
12:47
Под Волгоградом спасатели четыре часа тушили пункты выдачи Ozon и WildberriesСмотреть фотографии
12:20
В Волгоградской области найдены мёртвыми четверо пропавших жителейСмотреть фотографии
11:39
В Котово СК России возбудил уголовное дело о халатности после аварии на водоводеСмотреть фотографии
10:25
Отсчёт пошел: Владимир Путин дал мигрантам последний шанс выйти из тениСмотреть фотографии
09:46
В Котово девятый день устраняют последствия коммунального коллапсаСмотреть фотографии
 