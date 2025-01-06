Тиры и круглогодичный казачий центр возведут под Волгоградом





Сегодня, 6 января, Андрей Бочаров на совещании с заместителем командующего войсками Южного военного округа Владимиром Кочетковым и руководителями профильных ведомств региона определил развитие «Юного ястреба».

– 2025-й год начинаем с создания новой инфраструктуры и новых возможностей по реализации наших планов военно-спортивной, патриотической направленности, а также с принятия новых решений по развитию инфраструктуры ведущего центра патриотического воспитания Волгоградской области «Юный Ястреб», таких как строительство модульного бассейна, создание многофункционального учебно-тренировочного комплекса, возведение культурно-творческого центра, продолжение работ по укреплению материально-технической инфраструктуры, – обозначил направления дальнейшей работы Андрей Бочаров на совещании.

По словам губернатора, все перечисленные объекты должны появиться в Заволжье до конца 2025 года. Кроме того, до конца года должен быть подготовлен проект Казачьего центра, рассчитанного на круглогодичное размещение и проведение занятий для 200 человек.

В «Юном ястребе» планируют построить и три тира — на 25, 50 и 100 метров. Кроме того, в 2025 году здесь планируют подготовиться к созданию современной базы по военно-техническим видам спорта с современной автомототрассой и автодромом. Координировать работу предстоит новому комитету в составе обладмина – комитету молодежной политики.

– Наша встреча проходит в год 80-летия Великой Победы, в ходе которого мы планируем реализовать на территории Волгоградской области целый ряд серьезных проектов, связанных с развитием инфраструктуры, которая будет способствовать получению молодым поколением основных навыков по защите своей Родины, – подчеркнул Бочаров. – Создание на базе Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» круглогодичного современного молодёжного патриотического центра, состоящего из трёх базовых частей, — ключевой объект по этому направлению.

Губернатор поблагодарил за активное содействие в реализации проектов и возведении инфраструктуры на территории региона руководство Минобороны России, личный состав частей и соединений ЮВО, администрацию Президента, федеральные министерства и ведомства, общественные объединения. Также глава области выразил признательность за поддержку и участие ряду промпредприятий и организаций Волгоградской области:

– Важно, что проект по развитию Центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» реализуется именно в рамках государственно-частного партнерства, такой подход уже зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Считаю важным продолжить эту работу.

Владимир Кочетков в свою очередь поблагодарил руководство региона за воспитание подрастающего поколения:

– Без этого сейчас никак. Это наше будущее. Продолжаем эту совместную работу, она очень нужна. «Юный ястреб» на протяжении длительного времени реализует множество программ, способствует патриотическому воспитанию молодежи».