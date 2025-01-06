



На въезде в Волгоград оперативники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Главка МВД задержали 30-летнего уроженца Таджикистана. Мужчина пытался провезти крупную партию наркотиков. На территории города-героя иностранный гражданин планировал продать зелье.







По данным УФСБ России по Волгоградской области, задержание силовики произвели на посту ДПС «Городищенский». В автомобиле Toyota Corolla, которым управлял житель Московской области, обнаружено и изъято 4 свертка с метадоном общей массой 100 граммов.

– В ходе опроса мужчина рассказал, что указанное наркотическое вещество он извлек из оборудованного неустановленным лицом тайника-закладки в лесополосе на территории Московской области, после чего, следуя инструкции куратора, выехал в Волгоград для сбыта наркотиков бесконтактным способом, – сообщила «Высоте 102» официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова.

В отношении задержанного уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом по Городищенскому району. Злоумышленника подозревают по ч. 4 ст. 228.1 УК России – незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

– В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, – уточняют в УФСБ.