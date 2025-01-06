Расследования

Силовики задержали на въезде в Волгоград замышлявшего преступление мигранта

Расследования 06.01.2025 16:16
0
06.01.2025 16:16


На въезде в Волгоград оперативники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Главка МВД задержали 30-летнего уроженца Таджикистана. Мужчина пытался провезти крупную партию наркотиков. На территории города-героя иностранный гражданин планировал продать зелье. 




По данным УФСБ России по Волгоградской области, задержание силовики произвели на посту ДПС «Городищенский». В автомобиле Toyota Corolla, которым управлял житель Московской области, обнаружено и изъято 4 свертка с метадоном общей массой 100 граммов. 

– В ходе опроса мужчина рассказал, что указанное наркотическое вещество он извлек из оборудованного неустановленным лицом тайника-закладки в лесополосе на территории Московской области, после чего, следуя инструкции куратора, выехал в  Волгоград для сбыта наркотиков бесконтактным способом, – сообщила «Высоте 102» официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. 

В отношении задержанного уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом по Городищенскому району. Злоумышленника подозревают по ч. 4 ст. 228.1 УК России – незаконный оборот наркотиков в крупном размере. 

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, – уточняют в УФСБ. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.01.2025 13:46
Расследования 05.01.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2025 15:50
Расследования 03.01.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2025 12:43
Расследования 03.01.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2024 16:11
Расследования 30.12.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2024 15:35
Расследования 29.12.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2024 12:24
Расследования 29.12.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2024 19:16
Расследования 28.12.2024 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2024 14:19
Расследования 28.12.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2024 12:02
Расследования 28.12.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2024 08:34
Расследования 28.12.2024 08:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2024 17:08
Расследования 27.12.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2024 15:37
Расследования 27.12.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2024 13:10
Расследования 27.12.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2024 09:02
Расследования 27.12.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2024 19:17
Расследования 26.12.2024 19:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
Волгоградцы не хотят возвращаться на работу с новогодних каникулСмотреть фотографии
17:15
В Волжском пустят дополнительный транспорт в ночь на РождествоСмотреть фотографии
16:40
Бронеавтомобили «Сармат» и беспилотники отправили бойцам СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:16
Силовики задержали на въезде в Волгоград замышлявшего преступление мигрантаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
РКН назвал причину массового сбоя в работе онлайн-сервисов в РоссииСмотреть фотографии
15:11
Тонны неизвестного молока попали в магазины Волгограда и областиСмотреть фотографии
14:41
Тиры и круглогодичный казачий центр возведут под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:47
В России произошел глобальный сбой в работе соцсетей и онлайн-сервисовСмотреть фотографии
13:34
Бочаров дал старт программе 80-летия Великой Победы и открыл новый ФОК в ЗаволжьеСмотреть фотографии
13:16
Врач рассказала, как реанимировать организм после затяжных праздниковСмотреть фотографии
12:11
Обладмин утвердил порядок оформления 100 тыс. рублей беременным студенткамСмотреть фотографии
12:02
Стало известно, когда снесут рынок «Олимпия» на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:36
Умные книжки передали детям волгоградские нефтяникиСмотреть фотографии
10:46
В ЦПКиО Волгограда пройдет рождественский забег в карнавальных костюмахСмотреть фотографии
10:07
Губернатор Бочаров рождественский сочельник проведет в ЗаволжьеСмотреть фотографии
09:39
На юге Волгограда ночью произошел пожар в заброшенной двухэтажкеСмотреть фотографии
09:00
Митрополит Феодор проведет рождественское богослужение в соборе Александра НевскогоСмотреть фотографии
08:16
Гололедицу и мороз пообещали синоптики в начале недели в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:14
«Детский баскетбол дает взрослые эмоции»: в Волгограде стартовал финальный этап турнира «Лига Титаны»Смотреть фотографии
23:59
Полиция сообщила подробности ДТП с «перевëртышем» на ул. ТитоваСмотреть фотографии
21:10
«Как в старые добрые времена»: библиотекарь рассказала о вернувшейся в Волгоград моде на «классику»Смотреть фотографии
20:19
В Волгограде иномарка устроила адский «брейк-данс» на парковке ТЦ «Титовский»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:12
Дом едва отстояли: под Волгоградом потушили пожар в частном жилом массивеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
В Волжском горожан напугали съехавшиеся к вокзалу экстренные службыСмотреть фотографии
18:10
«Как пацан выжил – я не знаю»: Очевидцы засняли последствия столкновения фуры с «Газелью» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Волгоградская область сможет принять туристов вместо загрязнённого нефтью Краснодарского краяСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде иномарка влетела в островок безопасности на Университетском проспектеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
«Немного и пойдёт в щиток»: в Волгограде затопило замерзающее без отопления общежитиеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгограде, Волжском и Средней Ахтубе подростков поймали за подрывом петардСмотреть фотографии
13:46
Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации в КотовоСмотреть фотографии
 