Волгоградский Россельхознадзор аннулировал документы на 21 кг свинины

Волгоградские специалисты выявили очередные нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Россельхознадзора, данный факт был зафиксирован на площадке хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на территории Волгоградской области.
В частности, на предприятии из сырья «свинина на кости мороженая» весом 21 кг была выработана «свинина на кости охлажденная» такого же объема.
Между тем, согласно таможенным правилам, в процессе хранения, перевозки и реализации не допускается размораживание замороженных продуктов убоя и мясной продукции.
В адрес предприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению. А документы на продукцию аннулированы. Фото V102.RU