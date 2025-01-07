Расследования

Волгоградский Россельхознадзор аннулировал документы на 21 кг свинины

Расследования 07.01.2025 09:34
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07.01.2025 09:34


Волгоградские специалисты выявили очередные нарушения  при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию. Как сообщили V102.RU  в межрегиональном управлении Россельхознадзора, данный факт был зафиксирован  на площадке хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на территории Волгоградской области.
В частности, на предприятии из сырья «свинина на кости мороженая» весом 21 кг была выработана «свинина на кости охлажденная» такого же объема.
Между тем,  согласно таможенным правилам, в процессе хранения, перевозки и реализации не допускается размораживание замороженных продуктов убоя и мясной продукции.
В адрес предприятия  направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению. А документы на продукцию аннулированы.

Фото V102.RU

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