



Длительные новогодние каникулы подходят к концу – и уже через три дня волгоградцам придется встать с диванов и из-за столов и вернуться к обычному ритму жизни. А это значит, что уже сегодня пришло время задуматься о восстановлении организма.

Как правильно подготовиться к рабочим будням, рассказала врач-эндокринолог больницы имени Фишера Марина Аксенова.

– Если за время праздников вы успели навредить своему организму, резко изменив пищевое поведение, то нужно срочно его спасать. А это значит, что в обязательном порядке придется отказаться от алкоголя, от еды ночью, от фастфуда, жирной, копченой и острой пищи, но, ни в коем случае не объявлять голодовку. Верным решением будет перейти на время на легкие блюда и менее калорийные продукты, а также добавить физической активности, – рассказала специалист.

В случае проблем с желудком врач рекомендует попробовать дробное питание, которое поможет наладить работу пищеварения.

– Дробное питание предполагает 5-6-кратный прием пищи небольшими порциями в течение дня, при этом последний прием пищи должен быть не позже чем за три часа до сна. Оно подойдет тем, кто после приема пищи мучается метеоризмом и тошнотой, а также поможет без стресса для организма перейти с больших порций к привычному объему, – советует Марина Аксенова.