Длительные новогодние каникулы подходят к концу – и уже через три дня волгоградцам придется встать с диванов и из-за столов и вернуться к обычному ритму жизни. А это значит, что уже сегодня пришло время задуматься о восстановлении организма.
Как правильно подготовиться к рабочим будням, рассказала врач-эндокринолог больницы имени Фишера Марина Аксенова.
– Если за время праздников вы успели навредить своему организму, резко изменив пищевое поведение, то нужно срочно его спасать. А это значит, что в обязательном порядке придется отказаться от алкоголя, от еды ночью, от фастфуда, жирной, копченой и острой пищи, но, ни в коем случае не объявлять голодовку. Верным решением будет перейти на время на легкие блюда и менее калорийные продукты, а также добавить физической активности, – рассказала специалист.
В случае проблем с желудком врач рекомендует попробовать дробное питание, которое поможет наладить работу пищеварения.
– Дробное питание предполагает 5-6-кратный прием пищи небольшими порциями в течение дня, при этом последний прием пищи должен быть не позже чем за три часа до сна. Оно подойдет тем, кто после приема пищи мучается метеоризмом и тошнотой, а также поможет без стресса для организма перейти с больших порций к привычному объему, – советует Марина Аксенова.
Также может помочь и разгрузочная диета. Подойдут нежирное мясо в отварном виде, жидкие каши, легкие крем-супы, рыба, овощи и сухофрукты. Стоит исключить соленые, маринованные и мучные продукты, а также газированные напитки и соки, заменив их на домашние компоты или чай.
Если же диета не помогает избавиться от вялости и проблем с пищеварением, то не стоит заниматься самолечением. При ухудшении вашего здоровья необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачу.
– К сожалению, бывают случаи, что даже соблюдение такой диеты в течение нескольких дней не исправляет ситуацию, при этом отмечается нарушение стула, рвота, боли, тогда необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы исключить гастрит, отравление, панкреатит и другие патологии, – говорит доктор.
Фото: Геннадий Гуляев