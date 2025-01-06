Волгоградские бабушки собрали гостинцы участникам СВО на Рождество





В Красноармейском районе Волгограда инициативная группа бабушек собрала гостинцы на Рождество участникам специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, милое видео с пожеланиями пенсионерок бойцам появилось 6 января в местных пабликах.





Пожилым жительницам района своими силами удалось собрать гуманитарный груз для военнослужащих. Для этого волгоградки обошли микрорайон и собрали от жителей приятные подарки к православному празднику. Женщины со слезами на глазах пожелали участникам СВО крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

Трогательный ролик нашел отклик многих волгоградцев. Волгоградцы в социальных сетях благодарят героинь видео за проявленную инициативу и желают им крепкого здоровья.

Видео: Подслушано. Волгоград Красноармейский / vk.com