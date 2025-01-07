Общество

Волгоградцев ждёт двухдневная рабочая неделя после праздников

Общество 07.01.2025 09:05
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07.01.2025 09:05


Жители Волгоградской области, как и все россияне, 9 января вернутся с новогодних каникул на рабочие места. Однако, первая трудовая неделя в 2025-м будет щадящей и максимально короткой – работать предстоит всего два дня.

Несмотря на продолжительные выходные, большинство волгоградцев не хотят выходить на работу. Честно в этом признались жители региона, принявшие участие в опросе ИА «Высота 102». Готовы к трудовым подвигам лишь те, кто устал от скуки, растратил всё деньги или и вовсе не начинал отдыхать в новом году. 

Напомним, что следующие продолжительные выходные будут лишь в мае. По случаю 23 февраля и 8 Марта россиянам государство даст отдохнуть по два дня.

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