На юге Волгограда ночью произошел пожар в заброшенной двухэтажке





В Красноармейском районе Волгограда произошел пожар в заброшенном двухэтажном доме. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 23:12 5 января.

- В неэксплуатируемом двухэтажном здании горела деревянная обрешетка кровли и деревянные конструкции второго этажа. Пожарные расчёты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02:00, - уточнили в региональном главке МЧС.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.