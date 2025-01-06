В Волжском пустят дополнительный транспорт в ночь на Рождество





В городе Волжском Волгоградской области местных жителей, которые отправятся в храмы на ночные рождественские богослужения, развезет по домам общественный транспорт. Как сообщает ИА «Высота 102», в ночь с 6 на 7 января в городе-спутнике Волгограда будут курсировать дополнительные рейсы автобуса №14.

По данным МУП «Волжская автоколонна № 1732», дополнительные автобусы будут курсировать с 22:00 до 02:40. От 37 микрорайона и гипермаркета «Магнит» будет сделано по 7 рейсов с интервалом в 30 минут.

Отметим, что жителям Волгограда придется воспользоваться личным транспортом или услугами такси в рождественскую ночь. Спецрежима работы общественного транспорта в ночь на Рождество в мэрии не анонсировали.