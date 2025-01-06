



Сегодня, 6 января, из Волгоградской области в зону СВО отправили первую в 2025 году партию техники и оборудования. Как сообщает ИА «Высота 102», перед отправкой бронеавтомобили «Сармат» на полигоне осмотрели губернатор Андрей Бочаров и заместитель командующего войсками ЮВО Владимир Кочетков. Также бойцам направили беспилотники.





– Поддержка наших войск при проведении специальной военной операции – наша прямая обязанность и абсолютный приоритет. Впервые в Южный военный округ будут поставлены такие автомобили, – подчеркнул волгоградский губернатор. – Машина очень хорошая, имеет капсульную основу, что позволяет преодолевать минные поля, даже в сложных ситуациях сохранять личный состав. Рассчитываем, что эта техника спасет жизнь не одному человеку.





Напомним, что ветеранам боевых действий, получившим тяжелые травмы, в Волгоградской области бесплатно в собственность передают автомобили. Опыт региона распространяется и на другие субъекты РФ.





Фото: администрация Волгоградской области