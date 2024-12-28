Волгоградские овощеводы подводят итоги года

Двукратного роста урожайности овощей добились передовые волгоградские ученые и овощеводы в тандеме с агрономами компании «ФосАгро-Регион», одним из ведущих поставщиков минеральных удобрений волгоградским аграриям.

В «Инновационной деревне» ВолГАУ агрономы получили урожайность томатов вдвое выше среднего показателя в регионе.

— Вместе с коллегами из «ФосАгро-Регион» мы испытывали влияние жидких и водорастворимых форм удобрений на урожайность. Наш лучший показатель в этом сезоне — 83.2 т/га. Томаты с высокими вкусовыми качествами по низкой себестоимости, — рассказал Анатолий Холод, старший научный сотрудник ВолГАУ.

Он уточнил, что над оптимизацией минерального питания в сотрудничестве с «ФосАгро-Регион» университет работает уже четыре года. За это время на агрополигоне испытаны различные системы минерального питания овощных культур, которые подходят для разных хозяйств и технологий.

— Универсальных решений нет. Однако жидкие удобрения обладают тем преимуществом, что подходят практически для любых способов внесения: внутрипочвенного и с поливной водой, в виде подкормок по вегетации. Уверен, что рекомендованные нами технологии по внесению жидких минеральных удобрений нашли отзыв среди сельхозтоваропроизводителей региона, — заключил он.

Лук вырастили в КФХ Савостина М.А., получили 76,2 т/га. Как рассказал глава КФХ, фермерское хозяйство специализируется на выращивании разных овощей: моркови, лука, картофеля, перца.

— Даже в условиях орошения погодный фактор оказывает свое влияние: в этом году была и воздушная засуха, и повторные заморозки. Но грамотное минеральное питание помогает поддерживать растения в стрессовых условиях. Мы получаем качественный урожай с долгим сроком хранения, а также сохраняем плодородие почв, — поделился Михаил Савостин.

Комплексное удобрение производства ФосАгро, сбалансированное по содержанию макро- и мезоэлементов, а также своевременные азотные подкормки хорошо повлияли не только на урожайность, но и на качество луковиц: 40% из них оказались более 80 мм в диаметре.

В этом году регион вышел в лидеры по производству овощей. По сравнению с прошлым годом объемы производства овощей выросли на 15%, несмотря на сложные погодные условия.

Успехи волгоградских овощеводов отметил Губернатор области Андрей Бочаров на торжественном собрании в Волгоградском ГАУ.

— Производство овощей — также на высоком уровне. В этом году их собрано более 1,1 млн тонн, — сообщил он.

Фото: архив V102.RU.

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