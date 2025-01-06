В Среднеахтубинском районе Волгоградской области губернатор региона Андрей Бочаров сегодня, 6 января, открыл физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и четыре модульных жилых корпуса на территории центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб». Как уточнили в администрации региона, ввод в эксплуатацию новых объектов стал первым мероприятием в программе, посвященной 80-летию Великой Победы.

Напомним, утром 6 января ИА «Высота 102» сообщало о плановой поездке губернатора в Заволжье. По уточненной информации обладмина в поездке также принимает участие заместитель командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков.

Первый в России модульный ФОК построен в Волгоградской области за 11 месяцев по программе Минспорта РФ.





– Реализации такого крупного проекта, который направлен на создание инфраструктуры для развития молодежного движения на территории Волгоградской области, – это серьезный этап, – сказал волгоградский губернатор отдельно подчеркнув, что подобные ФОКи могут строиться на территории лагерей, на базах отдыха или местах, где не разрешено строительство капитальных объектов. Он также отметил, что системы отопления и кондиционирования позволят использовать объект круглогодично.

Заниматься в новом комплексе в Заволжье смогут не только дети из «Юного ястреба», но проживающие в прилегающих населенных пунктах.





Для курсантов построили также четыре быстровозводимых корпуса на 200 человек. Средства на их возведение были выделены из федерального и областного бюджетов по федеральному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» госпрограммы «Развитие образования». Теперь на территории комплекса может быть размещено порядка 1100 человек.

– Такого центра нигде больше нет, только в ЮВО. Хотим, чтобы наш центр был для Южного военного округа постоянно действующей площадкой, где командиры частей и соединений, офицеры могли бы общаться с детьми, проводить для них занятия, – сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что регион активно взаимодействовал с молодежью, центром «ВОИН», Юнармией, Движением Первых, Минобороны РФ, ветеранскими организациями.





В рамках сегодняшней поездки Андрей Бочаров проведет совещание, на котором будет дан старт новому этапу развития «Юного ястреба» и в целом инфраструктуры военно-спортивной, патриотической направленности.

– У нас есть пять лет для того, чтобы на территории «Юного ястреба» Волгоградской области был создан в полномасштабный многофункциональный круглогодичный центр для получения молодёжью навыков, которые ей помогут в жизни. Нам очень важно, чтобы здесь была полностью создана вся инфраструктура, которую потом можно будет тиражировать на другие объекты, – сказал волгоградский губернатор.





На площадке планируется строительство тиров, ледовой арены, бассейна, взлетно-посадочной полосы и других объектов.

Фото: администрация Волгоградской области