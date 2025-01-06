Гололедицу и мороз пообещали синоптики в начале недели в Волгограде





В Волгограде и области синоптики спрогнозировали устойчивый минус. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, морозы будут сопровождаться снегом и гололедицей.

- Сегодня, 6 января, в регионе ожидается юго-западный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха при прояснениях до -12º, а днем 0...-5º, - рассказали в Волгоградском ЦГМС. - Во вторник, 7 января, ночью местами небольшой снег. Утром и днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-восточный, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10º, днем -2…+3º.

В среду волгоградцев также ожидают небольшие осадки и сильный ветер.

- Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, гололедно-изморозевые явления. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Днем в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5º, а днем воздух прогреется до +1…+6º, - рассказали синоптики.