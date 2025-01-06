



В России сегодня, 6 января, произошел крупный сбой в работе сотовых операторов и интернет-ресурсов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные СБОЙ.РФ, нестабильно работают также банковские сервисы и социальные сети.

Так, например, жалобы на некорректную работу поступают от пользователей ВКонтакте и Rutube. Осложняет просмотр новогодних фильмов сбой в работе Кинопоиска и НТВ плюс. Нужной информации не могут найти пользователи Google. К слову, Telegram на фоне всеобщего хаоса не вызывает жалоб у россиян.

Причина такого сбоя в работе платформ пока не сообщается.